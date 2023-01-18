В ефірі новинного телемарафону тимчасово виконуючий обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про стан дітей, які перебувають у лікарні після авіатрощі гелікоптера у Броварах. Про це повідомляє 24 Канал.

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Дитина, яка загинула, 2017 року народження

Дитина, яка померла внаслідок падіння гелікоптера біля дитячого садочка у Броварах, отримала несумісні з життям травми.

Дитина, яка загинула, 2017 року народження, на жаль, отримала травми, які були несумісні з життям,

– сказав Клименко.

Зараз у лікарні перебувають 11 постраждалих дітей. Переважно у них сильні опіки.

Що відомо про дитину, яка загинула внаслідок трагедії

На своїй особистій сторінці в інстаграмі Анна Волкова повідомила, що через цю катастрофу загинула дружина та донька хрещеного її сестри.

Мама Олена з маленькою Міланою якраз доходили до навчального закладу, як впав гелікоптер. Тоді ж і сталося непоправне – обоє загинули.

У вдівця залишилась ще одна дитина. Анна Волкова оголосила збір, щоб допомогти сім'ї.

Зверніть увагу. Внаслідок трагедії у Броварах загинули 14 людей, з них 1 дитина. Ще 25 громадян перебувають у лікарні, серед них 11 дітей.

Слідство розглядає 4 версії падіння вертольота

На борту гелікоптера було 9 осіб – 3 членів екіпажу служби та 6 членів оперативної групи МВС, включно з міністром Денисом Монастирським. Усі вони загинули.

СБУ почало розслідування трагедії. Слідство розглядає 3 версії: порушення правил польоту, несправність гвинтокрила та умисні дії щодо знищення гвинтокрила.

Розслідування перебуває під особистим контролем генпрокурора Андрія Костіна. Уряд також утворив спеціальну комісію щодо розслідування обставин трагедії. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що до складу групи увійдуть виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко, керівник ДСНС Сергій Крук та представники інших міністерств.