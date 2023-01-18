У середу вранці, 18 січня, у місті Броварах, що у Київській області, впав гелікоптер ЕС-225 Super Puma. Відомо, що на борту був міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та його заступники, однак внаслідок цієї трагедії також загинули люди, що проходили повз.

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Загибель жінки та дитини

Власне, на своїй особистій сторінці в інстаграмі Анна Волкова повідомила, що через цю катастрофу загинула дружина та донька хрещеного її сестри. Водночас вона зазначила, що у вдівця залишилась дитина.

Сьогодні в нас трапилась трагедія. Хрещений моєї сестри втратив в тому садочку дружину з маленькою дочкою Міланою. В Олександра залишилась ще дочка,

– написала вона.

Окрім того, Анна звернулася до всіх небайдужих та закликала допомогти сім'ї грошима. Вона залишила карту чоловіка загиблої жінки Олександра: 4441 1144 5500 4760.

Загиблі мати та донька з Броварів: дивіться світлини

24 Канал висловлює співчуття усім рідним та близьким тих людей, які загинули внаслідок падіння літака у Броварах.

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