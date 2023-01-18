В среду утром, 18 января, в городе Броварах Киевской области, упал вертолет ЕС-225 Super Puma. Известно, что на борту находился министр внутренних дел Денис Монастырский и его заместители, однако в результате этой трагедии также погибли проходящие мимо люди.
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Гибель женщины и ребенка
Собственно, на своей личной странице в инстаграмме Анна Волкова сообщила, что из-за этой катастрофы погибла жена и дочь крестного ее сестры. В то же время она отметила, что у вдовца остался ребенок.
Сегодня у нас случилась трагедия. Крестный моей сестры потерял в том садике жену с маленькой дочерью Миланой. У Александра осталась еще дочь,
– написала она.
Кроме того, Анна обратилась ко всем неравнодушным и призвала помочь семье деньгами. Она оставила карту мужчины погибшей женщины Александра: 4441 1144 5500 4760.
Погибшие мать и дочь из Броваров: смотрите фотографии
Что нужно знать об авиакатастрофе в Броварах
- Около 16:00, 18 января, спасатели закончили все работы на месте трагедии. В общем известно, что погибли 14 человек, среди них – 1 ребенок. Кроме того, пострадали 25 человек, из них – 11 детей.
- Как уже отмечалось, на борту был глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский. Также в вертолете находился первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
- Собственно, Служба безопасности Украины устанавливает, что могло стать причиной падения вертолета. Также правительство создало специальную рабочую группу, которая будет расследовать причины падения летательного аппарата.
- Премьер-министр Денис Шмигаль призвал воздержаться от создания теорий, спекуляций и дождаться официальных сообщений специалистов, которые будут расследовать причины этой трагедии.