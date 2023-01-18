В среду утром, 18 января, в городе Броварах Киевской области, упал вертолет ЕС-225 Super Puma. Известно, что на борту находился министр внутренних дел Денис Монастырский и его заместители, однако в результате этой трагедии также погибли проходящие мимо люди.

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Гибель женщины и ребенка

Собственно, на своей личной странице в инстаграмме Анна Волкова сообщила, что из-за этой катастрофы погибла жена и дочь крестного ее сестры. В то же время она отметила, что у вдовца остался ребенок.

Сегодня у нас случилась трагедия. Крестный моей сестры потерял в том садике жену с маленькой дочерью Миланой. У Александра осталась еще дочь,

– написала она.

Кроме того, Анна обратилась ко всем неравнодушным и призвала помочь семье деньгами. Она оставила карту мужчины погибшей женщины Александра: 4441 1144 5500 4760.

Погибшие мать и дочь из Броваров: смотрите фотографии

24 Канал выражает соболезнования всем родным и близким тех людей, которые погибли в результате падения самолета в Броварах.

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