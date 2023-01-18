Спершу повідомлялося, що внаслідок авіакатастрофи загинули 17 людей, четверо з яких – діти. Однак близько 18 вечора в ДСНС зазначили, що станом на 15:45 загинули 14 осіб, з яких 1 дитина.
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Менше на трьох дітлахів
А це – на 3 українців менше. Тож не дивно, що під дописом громадяни поцікавилися, як так вийшло, та висловили сподівання, що інформація правдива.
Рятувальники ж пояснили, чому кількість загиблих зменшилася. За їхніми словами, трапилося це внаслідок ідентифікації фрагментів тіл.
Нацполіція проводила ідентифікацію фрагментів тіл. Саме тому кількість загиблих зменшилась,
– зазначили в ДСНС.
Також станом на 15:45 було відомо, що внаслідок авіакатастрофи постраждали 25 українців, 11 з яких діти.
Загинула одна дитина
Єдиною дитиною, яка, на жаль, загинула внаслідок авіакатастрофи, стала маленька Мілана. Вона разом з мамою у час трагедії саме доходила до дошкільного навчального закладу. Про загибель дружини та доньки хрещеного її сестри повідомила Анна Волкова на своїй особистій сторінці в інстаграмі.
Сьогодні в нас трапилась трагедія. Хрещений моєї сестри втратив в тому садочку дружину з маленькою дочкою Міланою. В Олександра залишилась ще дочка,
– написала вона.
Тож жінка звернулася до всіх небайдужих та закликала допомогти сім'ї грошима. Вона залишила карту чоловіка загиблої жінки Олександра: 4441 1144 5500 4760.
Що відомо про авіакатастрофу: коротко
- 18 січня вертоліт впав поруч із дитсадком. Трапилося це, коли у дошкільному закладі перебували 73 дитини.
- Внаслідок авіакатастрофи пожежею було пошкоджено будівлю.
- Через це під контролем СБУ триває слідство. Воно встановить, що могло стати причиною катастрофи. Наразі опрацьовують кілька версій: порушення правил польоту та несправність самого вертольота, а також не виключають умисних дій, які призвели до трагедії.
- Варто зазначити, що серед жертв є керівництво МВС України. Так, на борту перебував очільник МВС Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін та держсекретар відомства Юрій Лубкович.