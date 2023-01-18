Спершу повідомлялося, що внаслідок авіакатастрофи загинули 17 людей, четверо з яких – діти. Однак близько 18 вечора в ДСНС зазначили, що станом на 15:45 загинули 14 осіб, з яких 1 дитина.

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Менше на трьох дітлахів

А це – на 3 українців менше. Тож не дивно, що під дописом громадяни поцікавилися, як так вийшло, та висловили сподівання, що інформація правдива.

Рятувальники ж пояснили, чому кількість загиблих зменшилася. За їхніми словами, трапилося це внаслідок ідентифікації фрагментів тіл.

Нацполіція проводила ідентифікацію фрагментів тіл. Саме тому кількість загиблих зменшилась,

– зазначили в ДСНС.

Також станом на 15:45 було відомо, що внаслідок авіакатастрофи постраждали 25 українців, 11 з яких діти.

Загинула одна дитина

Єдиною дитиною, яка, на жаль, загинула внаслідок авіакатастрофи, стала маленька Мілана. Вона разом з мамою у час трагедії саме доходила до дошкільного навчального закладу. Про загибель дружини та доньки хрещеного її сестри повідомила Анна Волкова на своїй особистій сторінці в інстаграмі.

Сьогодні в нас трапилась трагедія. Хрещений моєї сестри втратив в тому садочку дружину з маленькою дочкою Міланою. В Олександра залишилась ще дочка,

– написала вона.

Тож жінка звернулася до всіх небайдужих та закликала допомогти сім'ї грошима. Вона залишила карту чоловіка загиблої жінки Олександра: 4441 1144 5500 4760.

24 Канал висловлює співчуття усім рідним та близьким тих людей, які загинули внаслідок падіння гелікоптера у Броварах.

Що відомо про авіакатастрофу: коротко