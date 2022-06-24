А казали "ти божевільний, цього не буде", – Кулеба згадав труднощі боротьби за кандидатство в ЄС

Україна 23 червня офіційно отримала статус кандидата на членство в ЄС. Шлях нашої держави до цього рішення був безумовно нелегким.

Про труднощі боротьби за кандидатство згадав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в етері телемарафону єдиних новин. 24 канал передає деталі.

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Кулеба про те, як Україна йшла до кандидатства ЄС

За словами міністра закордонних справ, дуже важко виміряти, що довелось пережити Україні на шляху до ЄС, адже наш шлях був дуже довгим, і почався далеко не 24 лютого цього року. Дмитро Кулеба пригадав обидва Майдани, кров, сльози, війну та безкінечні години переговорів. Разом з тим він підкреслив, що результат все одно є – посадовець подякував владі та громадянському суспільству, адже всі ті, хто вірив, йшов вперед і виступав єдиним голосом, всі вони досягли цього результату.

Ми зробили це разом, як країна, це – наш результат. Чотири місяці тому у нас не було навіть європейської перспективи. Якби хтось сказав, "а давайте станемо одразу кандидатами на членство в ЄС", то відповідь була б "ти божевільний, того не буде, там є процедури, все складно, немає консенсусу". Я вам скажу, що ще тиждень тому все було доволі хитко, але дотиснули, докрутили, переконали, і сьогодні розпочалася нова епоха, яка називається дуже коротко: Україна – це Європа,

– заявив Кулеба.

Хто виступав проти і як їх вдалось переконати

На шляху до отримання кандидатства Україною були й ті, хто скептично ставився до такої перспективи. За словами Кулеби, список скептиків був всім давно відомий – це, зокрема, Нідерланди, Данія, Швеція, Португалія та Німеччина. Разом з тим очільник МЗС України підкреслив, що дуже важливу роль у наданні нам статусу кандидата зіграв Еммануель Макрон. Кулеба зауважив, що рішення про надання нам кандидатства ухвалене сам під час головування Франції, – за словами українського дипломата, було принциповою позицією зробити це саме зараз.

Ну і переломним моментом, скажу чесно, став візит чотирьох європейських лідерів до Києва минулого тижня і їхня розмова з президентом Володимиром Зеленським. Можу привідкрити "залаштунки", що у п'ятницю наступного дня вже була оприлюднена позиція Європейської комісії, але у четвер, на момент візиту лідерів Франції, Німеччини Румунії та Італії, остаточної версії цього документу в Єврокомісії ще не було. Це був дуже крихкий, тонкий і тендітний процес, але все вдалося,

– розкрив деталі міністр.

Кулеба додав, що кожна країна після рішення на користь України заслужила на келих шампанського, втім вже завтра всі повернуться до боротьби. Очільник МЗС зауважив, що надалі у роботі його відомства нічого не зміниться – команда дипломатів продовжить воювати за зброю для України, нові санкції ЄС, фінансову підтримку.

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Євросоюз розпочинає процес реформації: про що йдеться

Міністр закордонних справ пояснив, що Євросоюз тепер розгортатиме процес власних масштабних внутрішніх реформ, і українське МЗС докладатиме усіх зусиль, щоб інтереси України, як майбутнього члена, були максимально враховані у тих змінах та реформах. Саме це, запевнив дипломат, надалі стане великим мегазавданням політичного характеру.

Разом з тим інші українські міністерства паралельно працюватимуть над впровадженням європейського законодавства у нашій державі, уряд здійснюватиме необхідні реформи, президент це все контролюватиме та ставитиме задачі.

Я жартував з колегами з Євросоюзу, що Україна швидше зробить всі реформи, які ви очікуєте від неї, ніж ви свою власну реформу. Тому що, на відміну від Євросоюзу, в Україні ні в кого немає права вето на те, щоб заборонити чи зупинити ту чи іншу реформу. Натомість є політична воля президента, політична воля уряду, якраз впроваджувати ці зміни. У ЄС діє право вето на ухвалення ключових рішень, і це насправді буде головним викликом – як знайти баланс, щоб перейти від ухвалення деяких рішень консенсусом до рішень більшості. Це найбільший виклик, перед яким стоять європейські реформатори,

– зауважив Кулеба.

Дипломат пояснив, що наразі існує питання щодо функціонування самої бюрократичної машини ЄС – є багато скарг, що вона занадто важка і не гнучка. Крім того, кожна країна-член має право на те, щоб в Єврокомісії у неї був свій комісар – це призводить до того, що відбувається сегментація функціонала на шкоду ефективності, але лише заради того, щоб врахувати інтереси всіх.

Тому, якщо ЄС розшириться й приєднає нові країни до свого складу, потрібно буде змінити принцип формування Єврокомісії. Кулеба зазначив, що Європейський Союз й справді чудова інституція, втім країни-члени самі визнають, що їм необхідно впровадити низку важливих реформ, щоб ефективно функціонувати далі.

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Чи справді Європа втомилась від України

До слова, Дмитро Кулеба попросив всіх українців забути про термін "Європа втомилась від України". Він зауважив, що це – російський наратив, нав'язаний нам для того, щоб розповідати нам про нашу меншовартість.

Яка ж втома від України? Та тут суцільне свято від України! Подивіться: голова Євроради твітить, вітає, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представляла висновок щодо України у жовто-блакитному костюмі. Немає ніякої втоми від України, забудьте взагалі цей термін, я завжди казав до цього, кажу зараз і казатиму завжди – ніколи не було ніякої втоми від України, немає і не буде,

– емоційно запевнив очільник українського МЗС.

Дипломат додав, що ЄС сьогодні (23 червня), по-суті, продемонстрував, що правила гри на Європейському континенті продовжує визначати лише він – не Росія, не Китай, не будь-хто інший. Європейський Союз – це рушійна сила європейського континенту, і тому дійсно сьогодні вони навпаки відчули у собі цю силу, цю енергію, здатність ухвалювати історичні рішення.

Зверніть увагу, щодо Західних Балкан саміт завершився безрезультатно, тобто країни ЄС між собою не домовилися, а щодо України і Молдови, питань надзвичайної складності, вони досягнули консенсусу. Безумовно це вселяє у них віру у свою здатність рухати Європу вперед. І це надзвичайно круто, що ми, наше покоління, стали частиною цього процесу. Сьогодні Україна стала сильнішою, ЄС став сильнішим, але головне, що сьогодні Європа стала сильнішою,

– підсумував Кулеба.

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