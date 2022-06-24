А говорили "ты сумасшедший, этого не будет", – Кулеба вспомнил трудности борьбы за кандидатство в ЕС

Украина 23 июня официально получила статус кандидата на членство в ЕС. Путь нашего государства к этому решению был, безусловно, нелегким.

О трудностях борьбы за кандидатство вспомнил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона единых новостей. 24 канал передает подробности.

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Кулеба о том, как Украина шла к кандидатству в ЕС

По словам министра иностранных дел, очень трудно измерить, что пришлось пережить Украине на пути в ЕС, ведь наш путь был очень длинным и начался далеко не 24 февраля этого года. Дмитрий Кулеба вспомнил оба Майдана, кровь, слезы, войну и бесконечные часы переговоров. Вместе с тем он подчеркнул, что результат все равно есть – чиновник поблагодарил власти и гражданское общество, ведь все верящие шли вперед и выступали единым голосом, все они достигли этого результата.

Мы сделали это вместе как страна, это – наш результат. Четыре месяца тому назад у нас не было даже европейской перспективы. Если бы кто-то сказал, "а давайте станем сразу кандидатами на членство в ЕС", то ответ был бы "ты сумасшедший, этого не будет, там есть процедуры, все сложно, нет консенсуса". Я вам скажу, что еще неделю назад все было шатко, но дожали, докрутили, убедили, и сегодня началась новая эпоха, которая называется очень коротко: Украина – это Европа,

– заявил Кулеба.

Кто выступал против и как их удалось убедить

По пути к получению кандидатства Украиной были и те, кто скептически относился к такой перспективе. По словам Кулебы, список скептиков был всем давно известен – это, в частности, Нидерланды, Дания, Швеция, Португалия и Германия. Вместе с тем глава МИД Украины подчеркнул, что очень важную роль в предоставлении нам статуса кандидата сыграл Эммануэль Макрон. Кулеба отметил, что решение о предоставлении нам кандидатства было принято само во время председательства Франции, – по словам украинского дипломата, было принципиальной позицией сделать это именно сейчас.

Ну и переломным моментом, скажу честно, стал визит четырех европейских лидеров в Киев на прошлой неделе и разговор с президентом Владимиром Зеленским. Могу приоткрыть "закулисье", что в пятницу следующего дня уже была обнародована позиция Европейской комиссии, но в четверг, на момент визита лидеров Франции, Германии, Румынии и Италии, окончательной версии этого документа у Еврокомиссии еще не было. Это был очень хрупкий, тонкий и хрупкий процесс, но все удалось,

– раскрыл детали министр.

Кулеба добавил, что каждая страна после решения в пользу Украины заслужила бокал шампанского, впрочем, уже завтра все вернутся к борьбе. Глава МИД отметил, что в дальнейшем в работе его ведомства ничего не изменится – команда дипломатов продолжит воевать за оружие для Украины, новые санкции ЕС, финансовую поддержку.

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Евросоюз начинает процесс реформации: о чем речь

Министр иностранных дел объяснил, что Евросоюз теперь будет развертывать процесс собственных масштабных внутренних реформ, и украинский МИД будет прилагать все усилия, чтобы интересы Украины как будущего члена были максимально учтены в тех изменениях и реформах. Именно это, заверил дипломат, в дальнейшем станет большой мегазадачей политического характера.

Вместе с тем другие украинские министерства будут параллельно работать над внедрением европейского законодательства в нашем государстве, правительство будет осуществлять необходимые реформы, президент это будет все контролировать и ставить задачи.

Я шутил с коллегами из Евросоюза, что Украина скорее сделает все реформы, которые вы ожидаете от нее, чем вы свою собственную реформу. Потому что в отличие от Евросоюза в Украине ни у кого нет права вето на то, чтобы запретить или остановить ту или иную реформу. Но есть политическая воля президента, политическая воля правительства как раз внедрять эти изменения. В ЕС действует право вето на принятие ключевых решений, и это будет главным вызовом – как найти баланс, чтобы перейти от принятия некоторых решений консенсусом к решениям большинства. Это самый большой вызов, перед которым стоят европейские реформаторы,

– заметил Кулеба.

Дипломат объяснил, что сейчас существует вопрос о функционировании самой бюрократической машины ЕС – есть много жалоб, что она слишком тяжелая и негибкая. Кроме того, каждая страна-член имеет право на то, чтобы в Еврокомиссии у нее был свой комиссар – это приводит к сегментированию функционала в ущерб эффективности, а только ради того, чтобы учесть интересы всех.

Поэтому если ЕС расширится и присоединит новые страны к своему составу, нужно будет изменить принцип формирования Еврокомиссии. Кулеба отметил, что Европейский Союз – действительно прекрасный институт, однако страны-члены сами признают, что им необходимо внедрить ряд важных реформ, чтобы эффективно функционировать дальше.

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Действительно ли Европа устала от Украины

К слову, Дмитрий Кулеба попросил всех украинцев забыть термин "Европа устала от Украины". Он отметил, что это российский нарратив, навязанный нам для того, чтобы рассказывать нам о нашей неполноценности.

Какая же усталость от Украины? Да здесь сплошной праздник от Украины! Посмотрите: глава Евросовета твитит, поздравляет, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представляла вывод по Украине в желто-голубом костюме. Нет никакой усталости от Украины, забудьте вообще этот термин. Я всегда говорил до этого, говорю сейчас и буду говорить всегда – никогда не было никакой усталости от Украины, нет и не будет,

– эмоционально заверил глава украинского МИД.

Дипломат добавил: ЕС сегодня (23 июня) продемонстрировал, что правила игры на Европейском континенте продолжает определять только он – ни Россия, ни Китай, ни кто-либо другой. Европейский Союз – это движущая сила европейского континента, и потому сегодня они, наоборот, почувствовали в себе эту силу, эту энергию, способность принимать исторические решения.

Обратите внимание, что касательно Западных Балкан саммит завершился безрезультатно, то есть страны ЕС между собой не договорились, а по Украине и Молдове, вопросам чрезвычайной сложности, они достигли консенсуса. Безусловно, это вселяет в них веру в свою способность двигать Европу вперед. И это очень круто, что мы, наше поколение, стали частью этого процесса. Сегодня Украина стала сильнее, ЕС стал сильнее, но главное, что сегодня Европа стала сильнее,

– подытожил Кулеба.

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