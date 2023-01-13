Пастка для Маккарті: чи зможуть трампісти зашкодити Україні та заблокувати підтримку США

Нижня палата Конгресу США обрала нового спікера. Ним став лідер Республіканської партії в палаті – Кевін Маккарті. Внутрішньополітичні чвари всередині партії суттєво затягнули процес обрання нового спікера, проте Маккарті все ж обійняв бажану посаду.

Кевін Маккарті доволі неоднозначна фігура для України, адже він неодноразово висловлювався щодо обмеження військової допомоги з боку США. Водночас компроміси, на які йому довелося піти зі своїми радикальними однопартійцями заради посади, обіцяють Україні ще більше складнощів у питаннях військової підтримки з боку американців. 24 Канал проаналізував, чого ж чекати від таких змін у Конгресі та як це вплине на підтримку України. У цьому нам допоміг розібратися Дмитро Шеренговський – проректор Українського католицького університету та експерт з міжнародних питань.

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Політичний шлях Кевіна Маккарті

Кевін Маккарті народився в сім'ї простих американців та з огляду на його дитинство та молоді роки, він не мав реальних шансів на побудову потужної політичної кар'єри. Втім, йому пощастило, у 20 років Маккарті виграв у лотерею 5 000 доларів, вдало їх інвестував та почав розвивати власний бізнес.

Зрештою, свій бізнес він продав, щоб з отриманих коштів оплатити своє навчання в Каліфорнійському державному університеті. Вже там Маккарті починає активно цікавитися політикою та під враженням від Рональда Рейгана долучається до Республіканської партії. Це вже вважається доволі потужним кроком для майбутнього політика, адже вся його сім'я підтримує Демократичну партію.

Бекграунд Кевіна Маккарті щодо власного бізнесу та особиста наближеність до простих американців дозволяє йому побудувати політичну кар'єру, створюючи образ людини, яка знається на проблемах та інтересах малого бізнесу.

Тривалий час Маккарті працював стажером та помічником дуже впливового республіканця Білла Томаса, який зрештою оцінив здібності Маккарті та в 2000 році запропонував молодому політику розпочати власну кар'єру на місцевому рівні.



Маккарті та його майбутня дружина Джуді на даху Капітолію США, 1987 / фото з твітера Кевіна Маккарті

Вже у 2005 році Кевіна Маккарті обирають до Палати представників за його округом, а з 2014-го він постійно обирається лідером республіканців у нижній палаті Конгресу США та починає свій шлях до головної мети – посади спікера Палати представників.

У 2015 він отримує шанс обійняти бажану посаду, адже тодішній спікер Джон Бейнер йде з поста, а своїм наступником називає саме Маккарті. Втім, Маккарті був змушений відмовитися від цієї пропозиції через скандал, який склався навколо комітету з розслідування теракту в лівійському Бенгазі 2012 року, коли радикальні ісламісти атакували посольство США.

В результаті теракту загинули двоє працівників консульства, посол США в Лівії та десяток лівійських правоохоронців. Маккарті в прямому ефірі Fox News обмовився та фактично визнав, що мета комітету з розслідування трагедії полягає в тому, щоб завдати удару по рейтингу тодішньої кандидатки в президенти Гілларі Клінтон. Клінтон на момент трагедії обіймала посаду Державного секретаря. Згодом Маккарті вибачився, але ЗМІ припускають, що саме ця обмовка вартувала йому посади спікера.



Кевін Маккарті / фото AP

При цьому, сам Маккарті хоч і був дотичний до президента Дональда Трампа, коли той займав Білий Дім, не був аж таким палким "трампістом". Зрештою, він навіть засуджував дії експрезидента, коли відбулася атака на Капітолій США 6 січня 2022 року.

Коли відбувалися ці події, Маккарті був серед тих республіканців, які критикували атаки на Капітолій та прямо закликав Трампа стримати агресію, бо подібні дії це вже точно не про демократію. Втім, кон'юктура зараз склалася так, що Маккарті змушений враховувати позиції трампістів, які називають себе "Кокусом свободи", який налічує близько 20 осіб,

– зауважує Дмитро Шеренговський – проректор УКУ та експерт з міжнародних питань.



Дональд Трамп і Кевін Маккарті / фото The New York Times / Redux

Вже у 2022 році Кевін Маккарті дуже сподівався на так зване "червоне цунамі", яке б дозволило республіканцям взяти більшість в обох палатах Конгресу, а його, як голову партії в Нижній палаті, мали б автоматично обрати новим спікером. Але Маккарті знову не пощастило. Республіканці певною мірою провалилися на проміжних виборах, отримавши мінімальну перевагу у Палаті представників: 222 республіканці проти 213 демократів. При цьому, в Сенаті республіканці взагалі віддали демократам 51-й мандат, що дозволило політичним противникам республіканців отримати там більшість.

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Такий невтішний результат Республіканської партії на мідтермах створив ситуацію, коли кожен голос тепер на кону. Таким чином, "трампісти" домоглися того, що вони здатні просувати свої власні пріоритети, щоб пропустити того чи іншого спікера. Це було доволі неочікувано, адже безліч аналітиків вважали, що їхня риторика напередодні обрання спікера була радше публічною грою, проте виявилося, що це була повністю свідома поведінка, щоб закріпити свої крайні праві позиції та контролювати те, що буде відбуватися в Палаті Представників,

– наголошує Дмитро Шеренговський.

На які компроміси Маккарті довелося піти заради посади спікера Палати представників

Кевін Маккарті ще напередодні проміжних виборів у США заявляв, що коли республіканці повернуть більшість у Нижній палаті Конгресу, фінансова підтримка України може припинитися вже у 2023 році.

Втім, згодом він зробив уточнення щодо своєї позиції по Україні та підкреслив, що мова йшла не про повне припинення підтримки України, а про збільшення контролю над бюджетними витратами. Маккарті наголошував на необхідності аудиту усієї допомоги, яка відправляється Україні, проте це зрештою сприймалося як чергові палки в колеса, адже Україна потребує допомоги тут і зараз, а додаткове бюрократичне навантаження лише затягує цей процес.

Вже сьогодні ситуація стає дедалі небезпечнішою для України. Проблема в тому, що для обрання спікером Маккарті довелося йти на компроміси з радикальним крилом республіканців, які прямо виступають за повне припинення фінансування України.У самій Палаті Представників сформувалася група конгресменів, так званий "Кокус свободи", який обіцяв ніколи не допустити Маккарті до посади спікера. Зрештою, це призвело до понад десятка провальних голосувань та стало майже рекордно довгим процесом обрання нового спікера за всю історію США.Маккарті вітають після обрання спікером Палати представників / фото Алекс Брендон / AP

Зрештою, можна чітко сказати, що сьогодні немає єдності серед Республіканців, а Маккарті провалив контроль над більшістю. Йому вдалося домовитися з "Кокусом свободи", але контролю над більшістю в нього немає,

– переконаний Дмитро Шеренговський.

Як повідомляють американські ЗМІ, Маккарті довелося пообіцяти цій групі ультраправих республіканців, що він підтримає їхній законопроєкт, який обмежує оборонні витрати США, а з ними й фінансову та військову підтримку України. Попередньо, зниження оборонних програм сягатиме близько 10%, що складає загалом аж 75 мільярдів доларів.

Водночас невідомо, що ще пообіцяв Маккарті "Кокусу свободи", деталі всієї угоди між ними наразі не уточнюють. Однак ті республіканці, які активно виступали проти Маккарті та жорстко критикували його, раптом заявили, що вони загалом задоволені тією "рамковою угодою" про яку їм вдалося домовитися з новим спікером.

Маккарті дійсно показав, що він вміє домовлятися. Очевидно, що для нього ця посада була дуже бажаною. Проте, ця ситуація також показує, що "Кокус свободи" зміг показати свій вплив та вплив експрезидента Трампа, отже в майбутньому вони будуть використовувати кожну можливість, щоб допомогти Трампу виграти майбутні президентські вибори,

– вважає Дмитро Шеренговський.

Сам Маккарті врешті опинився у певній пастці, адже тепер протягом всього часу перебування на посаді спікера йому доведеться продовжувати домовлятися як з трампістами, так і з яструбиною частиною Республіканської партії в Нижній палаті. Наразі не зрозуміло, як саме це виглядатиме, чи будуть точитися суперечки навколо кожного конкретного законопроєкту, чи буде якась загальна домовленість на рівні партії.

Чи варто України турбуватися, щодо майбутньої підтримки

Водночас "Кокус свободи" очолюватиме регламентний комітет в Палаті представників, отже саме вони й вирішуватимуть, які законопроєкти ставитимуть на голосування, а які ні, що створює додаткові важелі тиску на Маккарті.Ненсі Пелосі та Кевін Маккарті в Капітолії / фото Haiyun Jiang / The New York Times / Redux

Загалом занепокоєння представників адміністрації президента Джо Байдена, щодо можливого скорочення підтримки України дещо пом'якшуються, адже напередодні Нижня Палата Конгресу США проголосувала за виділення України пакету допомоги на 45 мільярдів доларів. Ця сума виявилася навіть більшою за ту, яку спочатку вимагав президент США. Кажуть, що демократи занепокоєні можливими чварами в очолюваній республіканцями Нижній палаті, отже спробували зафіксувати більшу суму грошей для України, з огляду на невизначене майбутнє.

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Наступний великий пакет допомоги США прийматимуть вже 30 вересня, коли закінчиться цей фінансовий рік. Демократи переймаються, що майбутні зміни бюджетного процесу можуть суттєво нашкодити виділенню нової допомоги України. Деякі ультраправі республіканці, які й домовилися з Маккарті про підтримку заявили, що будуть всіма силами протистояти будь-якому новому фінансуванню України.

Тепер уся увага буде прикута до нового спікера, який буде змушений "петляти" між радикальною позицією "Кокусу свободи" та виваженою політикою з підтримки України, яка вочевидь відповідає національним інтересам США.



Проблема для ультраправих республіканців з "Кокусу свободи" також полягає в тому, що їм доведеться мати справу з великою кількість яструбів у Конгресі, які також є членами Республіканської партії. Водночас лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконел є одним з найпалкіших прихильників України та неодноразово обіцяв продовжувати допомагати Україні.

У листопаді Байден заявив, що не вірить у те, що допомога Україні закінчиться в республіканському Конгресі та наголосив, що "був би здивований, якби Кевін Маккарті навіть мав би більшість колег-республіканців, які прямо б казали, що вони не збираються фінансувати оборонні потреби України".

Позитивну оцінку майбутнього дав також і Президент України Володимир Зеленський. Він високо оцінив новий пакет допомоги Україні, а у Верховній Раді неодноразово наголошували, що не мають жодних сумнівів, що Україна має високу двопартійну та громадську підтримку у США.

Внутрішні суперечки та аудит військової допомоги Україні

"Кокус свободи" навряд чи зможе суттєво зашкодити військовій допомозі Україні навіть заручившись підтримкою Кевіна Маккарті. За будь-якої спроби обмежити цю допомогу ультраправа група в Нижній палаті зіткнеться не лише з протидією адміністрації Байдена та Пентагону, а й з власними однопартійцями, які також дотримуються думки, що припинення військової допомоги Україні призведе до жахливих наслідків для самих Штатів.

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Якщо відступити і подивитися на наслідки відмови підтримувати Україну, яка зазнала незаконного вторгнення, який прецедент це створює і наскільки дорого буде коштувати розв'язання питання того, в якому світі ми будемо жити, якщо ми не підтримаємо Україну?,

– заявив речник Пентагону, генерал ВПС США Пат Райдер.

Водночас ультраправі республіканці можуть намагатися просувати ідею аудиту всієї військової підтримки України. Противники підтримки України неодноразово наголошували на репутації України як корумпованої держави, тож вони нібито виступають за те, щоб усі гроші американських платників податків йшли за призначенням.Як Маккарті маневруватиме на посаді спікера / T.J. Kirkpatrick / The New York Times / Redux

Водночас у Сенаті США прямо заявляють, що додатковий контроль за цим процесом не потрібен. Сенатор від штату Мен Ангус Кінг, який нещодавно відвідав Київ, де зустрівся із Зеленським, окремо зауважив, наскільки президент України та найвищі посадові особи нашої держави усвідомлюють необхідність жорсткої підзвітності.

Вони працюють з аудиторськими компаніями, вони обліковують кожну запчастину, яка надходить в країну. У нас також є генеральний інспектор з Пентагону, який приїде вже наступного місяця. Я був дуже вражений рівнем підзвітності, саме тому аргумент про те, що гроші витрачаються даремно, просто не витримує критики,

– заявив Ангус Кінг в інтерв'ю CBS.

Загалом, "Кокусу свободи" або будь-яким іншим ультраправим противникам підтримки України навряд чи вдасться суттєво нашкодити підтримці України. Тобто повністю припинити фінансування українського спротиву їм точно не вдасться.

Проте вони все ще мають важелі тиску на законодавчі процеси у США. Фактично, проблемне голосування за нового спікера може стати таким собі прообразом майбутніх голосувань по Україні, коли зрештою важливе для нас рішення все ж таки буде прийняте, проте сам процес його ухвалення проходитиме низку важких етапів, коли група противників фактично блокуватиме процес голосування.

Вони зможуть створювати проблеми для всього законодавчого процесу Нижньої палати. Коли "Кокус свободи" захоче, щоб з ними про щось домовлялися, вони просто утримуватимуться або голосуватимуть проти. Врешті рішення прийняте не буде, після чого вони можуть вказувати на якісь певні правки, які їх не задовольняють і проситимуть щось змінити,

– прогнозує Дмитро Шеренговський.

Слід очікувати, що адміністрації Байдена доведеться йти на певні компроміси з ультраправими, щоб ухвалювати ті чи інші пропозиції. Втім, що саме виступатиме цим компромісом уявити важко. Важливо, щоб Україна не ставала головним чинником внутрішньополітичної боротьби, а підтримка нашої держави не виступала умовою для прийняття суто внутрішніх законопроєктів у США.

Підтримка України буде збільшуватися?

Білий Дім напередодні заявив, що підтримка України буде лише збільшуватися. Така впевненість американської адміністрації не лише дозволяє з полегшенням видихнути українському керівництву, а також, що дуже важливо, спонукає наших головних союзників робити схожі заяви та посилювати підтримку України.

Вже навесні США починають підготовку до боротьби за пост президента. Представники обох американських партій будуть оголошувати про наміри балотуватися на головну посаду в країні. Дуже важливо, щоб Україна оминала участь у будь-яких можливих скандалах, які так чи інакше будуть виникати в процесі передвиборчої боротьби у США. Україна має грати на випередження і самостійно оголошувати пропозиції, які б могли пом’якшити спекуляції на нашій державі всередині США.

Відкритість та чесність до наших американських партнерів дозволить уникнути будь-яких різночитань, щодо необхідності підтримки нашої держави. Водночас це продемонструє прихильність України як до Демократичної, так і до Республіканської партії. Навіть у питанні того ж аудиту варто зайвий раз наголошувати, що Україна не проти посиленої підзвітності усієї наданої допомоги, головне, щоб це не впливало на швидкість її передачі.