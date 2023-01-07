Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він переконаний, що радикалів у США багато, відповідно до закону вони справді можуть проводити такі перевірки, однак вони не виявлять жодних порушень.

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7 січня 2023 року стало відомо про обрання спікером Палати представників США республіканця Кевіна Маккарті. Він уже пообіцяв розпочати розслідування щодо Джозефа Байдена і його адміністрації.

Перевірка нічого не виявить

За словами Давидюка, це буде демонстрацією того, що "збитий потенційний кандидат в президенти" намагається працювати проти України. Маккарті має на меті нарощувати політичні амбіції.

Вони зроблять аудит зброї, виявлять, що нічого не крали, все використовувалося ефективно, значить Україна класна. Демократи візьмуть це на прапори, підуть з цим на вибори, і скажуть: "Дивіться наші партнери супер",

– переконаний політолог.

Він зауважив, що подібні загравання проти України мають певний скепсис, але не мають реального підґрунтя.

Підстав для занепокоєння немає

Україна має гарні стосунки з обома партіями: "Ви бачили як зустрічали Зеленського, всі нас обіймали, всі нам простягали руку, і всі нас підтримують", підкреслив Давидюк.

Хочете перевіряти — перевіряйте. Нам хіба є що боятись? Щобільше, хіба ми голими руками цих русаків поклали? Ось вам і відповідь на це питання,

– заявив експерт.

Давидюк хотів би, щоб Кевін Маккарті приїхав до України і подивився: "Можете зробити аудит українських військових і виявиться, що це найгероїчніші та найхоробріші військові у світі".

Після такого візиту, переконаний Давидюк, спікер робив би комісії, аби помножувати втричі допомогу Україні і очолив би таку місію.

Давидюк про розслідування в США: дивитись відео

Гра не проти України

Політолог підкреслив, що така робота йде не проти України, адже республіканці теж підтримують нашу державу. Це спрямовано проти адміністрації Байдена, бо уже почалася виборча кампанія, а Україна в топ п'яти питаннях на порядку денному Сполучених Штатів Америки.

"Це протистояння партій, аналогічне "так чи ні абортам", "верх – низ податків", історіям з кліматом тощо", – зазначив мовець.

Суперницькі партії у США хочуть зловити одне одного на чомусь, переконаний політолог. Він припустив, що якби хотіли зловити дуже сильно, розслідували б історію з Афганістаном.

Оскільки граються з Україною, то це гра в піддавки, і тут точно нічого стратегічного проти України нема,

– підсумував Давидюк.

Обрання Кевіна Маккарті спікером Палати представників: деталі