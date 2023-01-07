Палата представників не могла обрати спікера протягом п'яти днів – найдовше з 1859 року. Через це була паралізована робота цього органу, адже парламентарі не могли скласти присягу до обрання спікера.

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Палата представників США обрала спікера

Республіканця Кевіна Маккарті підтримали 216 конгресменів, лідер Демократичної партії Хакім Джеффріс отримав 212 голосів, шестеро республіканців проголосували як "присутні", тобто вони утрималися.

За процедурою вважається, що такий розклад зменшив кількість голосів, необхідних для Маккарті, що забезпечило йому перемогу за боротьбу за посаду спікера.

Зазначимо, що Палата представників США провела 15 голосувань вподовж чотирьох днів з метою обрання спікера. Після цього нижня палата Конгресу США може повернутися до законодавчої діяльності.

Спікер Палати представників США є політичним і парламентським лідером цього органу та фактично третьою людиною в ієрархії політичної системи Сполучених Штатів.

Палата представників обирає свого спікера на початку роботи нового Конгресу в разі смерті, відставки чи звільнення попереднього спікера.

Попередня спікерка Ненсі Пелосі оголосила, що покидає цю посаду та не буде переобиратися лідеркою від демократів у наступному Конгресі, через день після того, як республіканці забезпечили більшість у нижній палаті Конгресу США.

Що цьому передувало

У вівторок лідеру Республіканської партії Кевіну Маккарті не вдалося заручитися достатньою підтримкою, щоб отримати пост спікера за підсумком трьох турів голосування.

У середу лідеру Республіканської партії Кевіну Маккарті знову не вдалося заручитися достатньою підтримкою, щоб отримати пост спікера.

Республіканська більшість у Палаті представників США в четвер перевершила 100-річний "антирекорд" своїх же однопартійців, проваливши 11 спроб обрання спікера. Голосування перенесли на п'ятницю.

Маккарті не зміг заручитись достатньою кількістю голосів ще у першому турі, що стало першим із 1923 року випадком, коли кандидата не було призначено з першої спроби.

Привітання Зеленського

Президент Володимир Зеленський привітав Кевіна Маккарті з обранням спікером Палати представників.

Підтримка США в усіх сферах була життєво важливою для успіху України на полі бою. Ми розраховуємо на вашу постійну підтримку та подальшу допомогу США, щоб наблизити нашу спільну перемогу,

– написав він у своєму твітері.