Палата представителей не могла выбрать спикера в течение пяти дней – дольше всего с 1859 года. Из-за этого была парализована работа этого органа, ведь парламентарии не могли принять присягу к избранию спикера.

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Палата представителей США избрала спикера

Республиканца Кевина Маккарти поддержали 216 конгрессменов, лидер Демократической партии Хаким Джеффрис получил 212 голосов, шесть республиканцев проголосовали как "присутствующие", то есть они воздержались.

По процедуре считается, что такое расписание уменьшило количество голосов, необходимых для Маккарти, что обеспечило ему победу за борьбу за должность спикера.

Отметим, что Палата представителей США провела 15 голосований в течение четырех дней с целью избрания спикера. После этого нижняя палата Конгресса США может возвратиться к законодательной деятельности.

Спикер Палаты представителей США является политическим и парламентским лидером этого органа и фактически является третьим человеком в иерархии политической системы Соединенных Штатов.

Палата представителей избирает своего спикера в начале работы нового Конгресса в случае смерти, отставки или увольнения предыдущего спикера.

Предыдущая спикер Нэнси Пелоси объявила, что покидает этот пост и не будет переизбираться лидером от демократов в следующем Конгрессе, через день после того, как республиканцы обеспечили большинство в нижней палате Конгресса США.

Что этому предшествовало

Во вторник лидеру Республиканской партии Кевину Маккарте не удалось заручиться достаточной поддержкой, чтобы получить пост спикера по итогам трех туров голосования.

В среду лидеру Республиканской партии Кевину Маккарте снова не удалось заручиться достаточной поддержкой, чтобы получить пост спикера.

Республиканское большинство в Палате представителей США в четверг превзошло 100-летний "антирекорд" своих же однопартийцев, провалив 11 попыток избрания спикера. Голосование было перенесено на пятницу.

Маккарти не смог заручиться достаточным количеством голосов еще в первом туре, что стало первым с 1923 года случаем, когда кандидат не был назначен с первой попытки.

Приветствие Зеленского

Президент Владимир Зеленский поздравил Кевина Маккарти с избранием спикером Палаты представителей.

Поддержка США во всех областях была жизненно важной для успеха Украины на поле боя. Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку и дальнейшую помощь США, чтобы приблизить нашу общую победу,

– написал он в своем твиттере.