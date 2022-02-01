15 небезпечних вулиць у Харкові, де слід бути обачними водіям і пішоходам: інтерактивна мапа

Від січня по листопад 2021 року в Україні сталася майже 171 тисяча дорожньо-транспортних пригод. В аваріях на дорогах загинули майже 3 тисячі людей.

У порівнянні з 2020 роком, торік на українських дорогах відбулося на 20 тисяч більше автопригод. На Харківщині за вказаний період 2021 року сталося 11,2 тисячі аварій.

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ДТП у Харківській області

Журналістка 24 каналу звернулася до Управління патрульної поліції Харківщини з проханням надати статистику найбільш небезпечних доріг у обласному центрі. Визначили їх за кількістю ДТП із травмованими або загиблими упродовж 2021 року.

Найбільше автопригод сталося на проспекті Гагаріна. Перше місце посіло перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. За рік тут сталося 9 ДТП з потерпілими, загинули 2 людей і ще 13 отримали травми.

У п'ятірку небезпечних ділянок увійшов також проспект Гагаріна біля будинку №207, де сталося 4 автопригоди, в яких травми отримали 5 людей. Ще 3 аварії відбулися неподалік від будинку №165, у яких загинула людина і травмувалися 2 особи.

Підступною є частина шляхопроводу по проспекту Льва Ландау, яка проходить над Московським проспектом у Харкові. Патрульні зафіксували тут 5 автозіткнень, де загинула 1 людина й травми отримали 6 осіб.

Водіям слід звернути особливу увагу на вулицю Тракторобудівників. Біля будинку 1Б тут сталося 4 ДТП, внаслідок яких загинула 1 особа, а травмувалися 13 людей.

Ще 10 небезпечних доріг у Харкові

На шляхопроводі по вулиці Ахсарова також сталося 4 аварії з потерпілими. На щастя, обійшлося без загиблих, але травми отримали 8 людей.

Аналогічну небезпеку становить перехрестя вулиці Валентинівської та проспекту Гвардійців-Широнінців у Харкові. У 4 автопригодах тут травмувалися 8 осіб.

Автопригоди відбулися й на вулиці Академіка Павлова, неподалік будинку №140. Внаслідок 3 зіткнень авто загинула 1 людина, травми отримали ще 5.

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На вулиці Полтавський шлях, біля будинку №173 відбулося 3 ДТП, у яких постраждала 1 людина. На жаль, 2 осіб загинули.

Смертельна аварія відбулася й на вулиці Леся Сердюка, поблизу будинку №50. У 3 автопригодах загинула 1 людина та постраждали 3 осіб.

По 3 ДТП з постраждалими сталися на Салтівському Шосе, біля будинку 147, проспекті Олександрівському, 30 та проспекті Ювілейному, 34, а також на вулиці Шевченка, 191 і на перехресті Білгородського шосе та вулиці Дача біля будинку 55. У кожній з автопригод було по 3 потерпілих, які відбулися лише травмами.

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Як діяти у разі ДТП

Водіям та пішоходам слід бути обачними на дорогах та не порушувати ПДР, щоб уберегтися від травм. Якщо все-таки сталася автопригода, варто не панікувати, а зробити кілька простих дій.

Насамперед, з'ясувати, чи є в аварії травмовані та викликати швидку й надавати їм першу допомогу, у разі потреби. На автомобілі слід увімкнути світлову сигналізацію.



Алгоритм дій при ДТП / Фото Патрульної поліції Вінницької області

Авто має залишатися на місці до моменту оформлення аварії. Правоохоронцям також потрібно повідомити про ДТП, вказати точне місце, чи є потерпілі, які автомобілі зіткнулися. До їхнього приїзду варто встановити свідків події.

Без потерпілих аварію оформляють патрульні, з потерпілими – слідчі. Якщо в автопригоді немає постраждалих, а водії були тверезі, мають поліси автоцивільної відповідальності і збитки не перевищують 50 тисяч гривень, можна оформити європротокол.