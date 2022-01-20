Анонім повідомив про вибухівку в усіх школах Харкова

Спецслужби Харкова перевіряють повідомлення про закладену вибухівку в усіх школах міста. Про це в СБУ написав анонім.

Листа на електронну скриньку харківське управління Служби безпеки отримало о 6 ранку 20 січня. Правоохоронці діють відповідно до протоколу.

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Школи Харкова "замінували"

Електронне повідомлення було анонімним. Невідомий не висував жодних вимог.

На місця скерували вибухотехнічні служби, кінологів та поліцію. Фахівці зобов'язані перевірити кожну школу Харкова.

Хвиля замінувань

В Україні почастішали випадки масових замінувань об'єктів у різних містах. Зокрема, у Харкові анонімно повідомили про замінування усіх шкіл 13 січня.

Тоді по місту тривали масштабні перевірки. Усіх дітей евакуювали зі шкіл.

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Аналогічні ситуації спіткали навчальні заклади у Львівській, Київській, Запорізькій, Черкаській, Дніпропетровській, Миколаївській та Київській областях. У Кривому Розі, Бердянську та Миколаєві вирішили боротися зі зривом навчального процесу дистанційкою

Раніше в Службі безпеки України заявили, що велика кількість таких звернень до них надходить з Росії та тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей. У такий спосіб ведуть гібридну війну та намагаються дестабілізувати ситуацію в країні.

Затримання псевдомінувальників

Водночас правоохоронці успішно встановлюють осіб, які надають завідомо неправдиву анонімну інформацію про замінування. За словами речника СБУ Артема Дехтяренка, за січень 2022 року зафіксували майже 200 таких звернень.

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Усім "терористам" загрожує кримінальна відповідальність. За фейкове повідомлення про замінування – до 6 років ув'язнення, за реальний терористичний акт – до 10 років за ґратами.