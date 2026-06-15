Атака на Харків: ворог повторним ударом вбив 5 рятувальників ДСНС

Російська армія вночі 15 червня масовано атакує Україну з повітря. Серію ударів завдав ворог і по Харкову.

Про наслідки повідомила міська влада та ДСНС. 24 Канал зібрав, яка є інформація на цей момент.

Хронологія атаки Тривога у Києві та низці областей – Росія масовано атакує з повітря БпЛА і ракетами

Обстріл Харкова 15 червня: що відомо про наслідки та жертв?

Уночі 15 червня Росія масовано обстрілює українські міста, серед яких і Харків. Після півночі там прогриміла серія вибухів.

Попередньо, ракетні удари зафіксовано у Холодногірському районі. Вибухових травм зазнали 40-річний та 30-річний чоловіки, і ще одна людина. У важкому стані постраждалі наразі госпіталізовані.

Також був щонайменше один приліт БпЛА у Шевченківському районі. Тут спалахнули гараж та трава.

На жаль, під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло 5 рятувальників ДСНС. Ще щонайменше 5 поранені.

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Також під сильним ударом Київ. Там є влучання у житлові будинки, постраждали люди. Масштабна пожежа розгорілася на території Києво-Печерської лаври.