Росія знову цілеспрямовано вдарила по залізниці Харківщини: є пошкодження

Під масовану російську атаку вночі 14 травня потрапила залізниця. Ворог вдарив по маневровому локомотиву на Харківщині.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Удар по залізниці: що відомо?

В Укрзалізниці проінформували, що росіяни після атаки вдень продовжили бити по залізничній інфраструктурі й вночі. На Харківщині ворог поцілив у маневровий локомотив.

Зазначається, що локомотивна бригада не постраждала. Адже завдяки посиленій роботі моніторингових центрів по всій Україні залізничники оперативно залишили тепловоз і пройшли в укриття.

Загалом за ці 2 дні внаслідок масованих атак було пошкоджено 4 локомотиви Укрзалізниці,

– додали у компанії.

Попередні атаки на залізницю

Напередодні Укрзалізниця повідомляла, що станом на вечір 13 травня Росія 23 рази вдарила по об'єктах залізниці на заході, півночі та в центральній частині України. Внаслідок одного з них у Здолбунові загинули двоє залізничників, ще один – постраждав.

Днем раніше ворог обстріляв залізничну інфраструктуру Дніпропетровщини. Через атаку там поранено машиніста і понівечено локомотиви.

До цього окупанти били по пасажирському поїзду на Миколаївщині. Пошкоджено лише локомотив. Минулось без постраждалих.