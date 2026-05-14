Росія знову цілеспрямовано вдарила по залізниці Харківщини: є пошкодження
- Під час атаки на Харківщині ворог вдарив по маневровому локомотиву, проте його бригада не постраждала.
- За два дні атак було пошкоджено 4 локомотиви Укрзалізниці.
Під масовану російську атаку вночі 14 травня потрапила залізниця. Ворог вдарив по маневровому локомотиву на Харківщині.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Удар по залізниці: що відомо?
В Укрзалізниці проінформували, що росіяни після атаки вдень продовжили бити по залізничній інфраструктурі й вночі. На Харківщині ворог поцілив у маневровий локомотив.
Зазначається, що локомотивна бригада не постраждала. Адже завдяки посиленій роботі моніторингових центрів по всій Україні залізничники оперативно залишили тепловоз і пройшли в укриття.
Загалом за ці 2 дні внаслідок масованих атак було пошкоджено 4 локомотиви Укрзалізниці,
– додали у компанії.
Попередні атаки на залізницю
Напередодні Укрзалізниця повідомляла, що станом на вечір 13 травня Росія 23 рази вдарила по об'єктах залізниці на заході, півночі та в центральній частині України. Внаслідок одного з них у Здолбунові загинули двоє залізничників, ще один – постраждав.
Днем раніше ворог обстріляв залізничну інфраструктуру Дніпропетровщини. Через атаку там поранено машиніста і понівечено локомотиви.
До цього окупанти били по пасажирському поїзду на Миколаївщині. Пошкоджено лише локомотив. Минулось без постраждалих.