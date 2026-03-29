Ворог атакував Харків бойовим дроном: двоє людей постраждали

В Харкові вночі стався новий удар російських військ – по місту вдарив бойовий дрон. Влучання сталося 29 березня у Холодногірському районі.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що ситуація уточнюється, і деталі атаки будуть пізніше розкриті.

Що відомо про російську атаку?

У Харкові 29 березня сталася нова ворожа атака: окупанти вдарили по місту бойовим дроном. Влучання зафіксували о 10:42 в Холодногірському районі.

За попередньою інформацією, спалахнула пожежа неподалік приватного будинку. Внаслідок удару двоє людей постраждали. Медики надають всю необхідну допомогу.

Повітряну тривогу у місті оголосили ще близько 6 ранку. Противник здійснив пуски керованих авіаційних бомб у напрямку Куп'янського району та інших прилеглих територій.

Загрози фіксувалися також в Ізюмському, Чугуївському, Берестинському, Харківському, Богодухівському та Лозівському районах області.

Небезпека від авіаційних ударів продовжує існувати. Мешканців закликають залишатися в укриттях.

