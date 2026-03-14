Окупанти атакували приміський потяг на Харківщині: відомо про постраждалих
- У ніч на 14 березня російські війська атакували залізничну інфраструктуру на Харківщині, де безпілотник влучив у приміський потяг, поранивши машиніста і його помічника.
- Попри обстріли, рух залізничного транспорту продовжується, а пасажири евакуйовані без жертв.
У ніч на 14 березня Росія атакувала регіони України дронами та ракетами. Під ударами опинилися кілька областей. Відомо, що окупанти також атакували залізничну інфраструктуру на Харківщині.
Відомо, що серед пасажирів постраждалих немає. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.
Дивіться також Основна ціль – ТЕС і підстанція під Києвом: мапа руху ракет і дронів під час масованої атаки
Що відомо про наслідки атаки?
Вночі 14 березня російські війська атакували й об'єкти залізничної інфраструктури. На Харківщині безпілотник влучив у приміський поїзд – пасажири не постраждали, однак машиніст і його помічник отримали уламкові поранення, медики надали їм допомогу на місці. Також пошкоджено тепловоз, який використовувався через відсутність напруги в контактній мережі.
Атака на приміській потяг на Харківщині / Фото з телеграм-каналу Олексія Кулеби
Напередодні вночі у Криворізькому районі дрон вдарив по території залізничної станції, де було пошкоджено локомотив, однак локомотивну бригаду встигли евакуювати.
Попри обстріли, евакуацію пасажирів через загрозу атак і пошкодження інфраструктури, поїзди продовжують курсувати. Рух залізничного транспорту триває.
В Укрзалізниці повідомили, що через активність ворожих обстрілів низка поїздів сьогодні не курсуватимуть між Харківщиною та Полтавщиною. Можливі оперативні зміни на Сумщині. Мова про рейси:
- №6291 Огульці – Полтава-Південна,
- №6354 Полтава-Південна – Огульці,
- №6902 Огульці – Харків прямує зі станції Люботин +1 година від графіку,
- №7012/7011 Полтава-Південна – Суми курсуватиме із затримкою до станції Огульці.
Де ще фіксували наслідки ворожого удару в інших містах України?
Масована атака дронами та ракетами на Київську область 14 березня призвела до численних руйнувань і загибелі людей. У Броварському районі загинуло 3 людини, постраждали будівлі, в інших районах також є пошкодження і пожежі.
Відомо, що внаслідок атаки на Київщину пошкоджено цивільну інфраструктуру, а також об'єкти енергетики. Кількість жертв внаслідок ворожого обстрілу зросла до 4 осіб, ще 15 постраждалих. Троє людей перебувають у важкому стані.
У Києві, Черкаській та Чернігівській областях запроваджено аварійні відключення електроенергії через наслідки ворожих обстрілів. Звичні графіки погодинних відключень не діють. Про відновлення енергопостачання буде повідомлено пізніше.