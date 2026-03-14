Окупанти атакували приміський потяг на Харківщині: відомо про постраждалих

У ніч на 14 березня Росія атакувала регіони України дронами та ракетами. Під ударами опинилися кілька областей. Відомо, що окупанти також атакували залізничну інфраструктуру на Харківщині.

Відомо, що серед пасажирів постраждалих немає. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Що відомо про наслідки атаки?

Вночі 14 березня російські війська атакували й об'єкти залізничної інфраструктури. На Харківщині безпілотник влучив у приміський поїзд – пасажири не постраждали, однак машиніст і його помічник отримали уламкові поранення, медики надали їм допомогу на місці. Також пошкоджено тепловоз, який використовувався через відсутність напруги в контактній мережі.

Атака на приміській потяг на Харківщині / Фото з телеграм-каналу Олексія Кулеби

Напередодні вночі у Криворізькому районі дрон вдарив по території залізничної станції, де було пошкоджено локомотив, однак локомотивну бригаду встигли евакуювати.

Попри обстріли, евакуацію пасажирів через загрозу атак і пошкодження інфраструктури, поїзди продовжують курсувати. Рух залізничного транспорту триває.

В Укрзалізниці повідомили, що через активність ворожих обстрілів низка поїздів сьогодні не курсуватимуть між Харківщиною та Полтавщиною. Можливі оперативні зміни на Сумщині. Мова про рейси:

№6291 Огульці – Полтава-Південна,

№6354 Полтава-Південна – Огульці,

№6902 Огульці – Харків прямує зі станції Люботин +1 година від графіку,

№7012/7011 Полтава-Південна – Суми курсуватиме із затримкою до станції Огульці.

Де ще фіксували наслідки ворожого удару в інших містах України?