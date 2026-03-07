Росія поцілила по п'ятиповерхівці у Харкові: є постраждалі, зросла кількість загиблих
- У Харкові в результаті російського обстрілу зруйновано під'їзд п'ятиповерхового будинку, загинули люди, деякі досі можуть перебувати під завалами.
- Зруйновано близько 20 квартир, відомо й про поранених, серед яких – діти.
У ніч проти 7 березня країна-агресорка масовано атакувала Україну дронами та ракетами. У Харкові сталося влучання по п'ятиповерховому житловому будинку. Через удар постраждали люди, на жаль, є й загиблі.
Про наслідки ворожої атаки по Харкову розповіли в ДСНС. Ситуацію в місті після російського обстрілу висвітлює і місцева влада.
Що відомо про обстріл Харкова?
Влучання сталося у Київсьому районі міста. Рятувальники уточнили, що обстріл спричинив руйнування під'їзду з 1-го по 5-й поверхи, а також конструкції квартир 4-го та 5-го поверхів сусіднього будинку.
Станом на 6:20 з-під завалів будинку дістали тіла чотирьох людей. Водночас під завалами, за даними мера Харкова Ігора Терехова, можуть перебувати ще понад 10 людей.
Наслідки влучання по п'ятиповерхівці у Харкові: дивіться фото ДСНС
Десятеро людей отримали поранення або пережили гостру реакцію на стрес. Серед постраждалих – хлопчики віком 6 і 11 років та 17-річна дівчина. Трьох поранених госпіталізували. За його словами, у більшості травмованих уламкові поранення та переломи кінцівок.
У ДСНС зазначили, що роботи з ліквідації пожежі та пошуково-рятувальні роботи тривають. Зруйновані близько 20 квартир, сказав Синєгубов. Водночас за словами Терехова, відомо про пошкодження щонайменше 17 будинків.
Також відомо, що на місці влучання знайшли уламки ракети, якою вдарили по місту, її тип встановлюють.
Ліквідація наслідків ворожої атаки у Харкові: дивіться відео ДСНС
Де ще гриміли вибухи цієї ночі та які наслідки ударів?
Уночі 7 березня російська армія спрямувала крилаті ракети та ударні дрони на Чернівецьку область. У місті Новодністровськ було чутно вибухи, після чого зникло електропостачання.
Цієї ж ночі ударні дрони били й по Київської області. Місцеві жителі чули вибухи, зокрема й у Києві – російські війська також застосували балістичні ракети.
З акваторії Чорного моря у напрямку Одеси рухалися ударні безпілотники російської армії. За даними моніторингових спільнот, їх було кілька десятків і вони летіли хвилями. У місті пролунала серія вибухів.
Вибухи чули також у Вінницькій та Черкаській областях. Росія вдарила й по Запоріжжю, там постраждало немовля.