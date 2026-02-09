Укр Рус
Харків Вибухи та обстріли у Харкові Загинули жінка з дитиною: ворог атакував дронами Богодухів
9 лютого, 08:10
Загинули жінка з дитиною: ворог атакував дронами Богодухів

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Російські безпілотники атакували приватний сектор Богодухова, зруйнувавши житловий будинок.
  • Внаслідок атаки загинули жінка та дитина.

В ніч проти 9 лютого російська армія вдарила по Харківській області. В одному з населених пунктів є руйнування цивільних будинків та постраждалі.

Про це повідомили в ДСНС України.

Дивіться також Ворог б'є одразу дронами та ракетами: для яких областей існує загроза обстрілу

Які наслідки атаки по Харківщині?

Безпілотники атакували приватний сектор Богодухова. Російське озброєння влучило в житловий будинок. Дім повністю зруйнований.

Рятувальники змогли ліквідувати пожежу, що виникла на площі 50 квадратних метрів. На жаль, через атаку ворога є жертви. Окупанти вбили в Богодухові жінку та 10-річного хлопчика. Їхні тіла дістали з-під завалів.

На Харківщині росіяни зруйнували житловий будинок / Фото ДСНС України

Де ще були вибухи та влучання через атаку дронів?

  • У Приморському районі Одеси вночі стався російський обстріл. Через атаку на цивільну інфраструктуру загинув 35-річний чоловік. Також постраждали дві людини, зокрема 19-річна дівчина. Пошкоджені житлові будинки.

  • Росія вдруге атакувала енергооб'єкт Нововолинської громади, що в Волинській області. Ворог бив по інфраструктурі дронами. Комунальні послуги жителям надають контрольовано.

  • У Шахтарському, що на Дніпропетровщині, через атаку ворога постраждали 9 людей, серед них – 13-річна дівчинка.

  • 7 людей травмовані внаслідок ворожих обстрілів Сумщини. Під атаку потрапили Шостка, Сумська та Комишанська громади.