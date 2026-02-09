Загинули жінка з дитиною: ворог атакував дронами Богодухів

В ніч проти 9 лютого російська армія вдарила по Харківській області. В одному з населених пунктів є руйнування цивільних будинків та постраждалі.

Про це повідомили в ДСНС України.

Які наслідки атаки по Харківщині?

Безпілотники атакували приватний сектор Богодухова. Російське озброєння влучило в житловий будинок. Дім повністю зруйнований.

Рятувальники змогли ліквідувати пожежу, що виникла на площі 50 квадратних метрів. На жаль, через атаку ворога є жертви. Окупанти вбили в Богодухові жінку та 10-річного хлопчика. Їхні тіла дістали з-під завалів.

На Харківщині росіяни зруйнували житловий будинок / Фото ДСНС України

Де ще були вибухи та влучання через атаку дронів?