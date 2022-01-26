Бомбосховища в Харкові: адреси укриттів на випадок можливого нападу Росії
Джерело:Харківська міськрада
На території Харкова є 4,2 тисячі бомбосховищ. Найпростіші укриття розміщені в житлових будинках міста.
Жителі міста та комунальники працюють над розчищенням та підготовкою підвальних приміщень. Укриття перебувають на балансі комунального підприємства "Жилкомсервіс".
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Захист від ворога
В одному простому бомбосховищі люди можуть перебувати від 1 до 4 годин. Для персоналу стратегічно важливих підприємств є понад 300 споруд цивільного захисту.
У простому бомбосховищі люди можуть перебувати до 4 годин / Фото Харківської міськради
У Харкові є й так звані споруди подвійного призначення. У критичні ситуації тимчасово сховатися можна в метро, підземних паркінгах чи переходах.Довідка. Дізнатися адреси найближчих укриттів у Харкові можна в райадміністраціях міста, "Жилкомсервісі", Міському інформаційному центрі або на сайті Харківської міськради.
За словами заступника начальника управління Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту Віктора Широкого, загалом в укриттях Харкова може перебувати понад 1,5 мільйона людей.
В укриттях Харкова може перебувати понад 1,5 мільйона людей / Фото Харківської міськради
Якщо в чиємусь будинку немає підвалів або вони непридатні для сховку, харків'яни можуть сховатися в сусідніх будинках чи на станціях метро неподалік.
Бомбосховища в Харкові: шукайте адреси укриттів на інтерактивній карті
Попереджувальні сигнали
У мерії Харкова жителям нагадали, що про надзвичайну ситуацію повідомляють спеціальні сирени. Сигнал цивільної оборони означає "Увага всім!".
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У цьому випадку потрібно уважно прослухати повідомлення та виконати необхідні інструкції. Інформацію дублюватимуть також по радіо або телебаченню.
Про надзвичайну ситуацію жителів Харкова попередять звуки сирен / Фото Харківської міськради
Із собою в укриття рекомендують взяти найнеобхідніше. До переліку мають увійти:
- документи;
- вода;
- гроші;
- продукти;
- ліки.
Про те, що в підвалі будівлі є бомбосховища, харків'янам нагадують спеціальні інформаційні покажчики. Відповідальні мешканці будинків можуть отримати дублікати ключів від комунального підприємства.