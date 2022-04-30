"Було надзвичайно гучно, горіли квартири": як минула ніч 30 квітня у Харкові
Російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати цивільні об'єкти у Харкові. Вночі 30 квітня були сильні пожежі у кількох районах міста.
Про це в ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка, яка перебуває у Харкові.
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"З 2:00 багато районів Харкова не спали. Було надзвичайно гучно. З вікон видніла заграва на увесь обрій. У нас сильно горіли кілька районів Харкова", – розповіла журналістка.
За її словами, у місті через обстріли росіян сталися загоряння у квартирах та гаражах харків'ян.
Ми проїжджали містом (вранці 30 квітня – 24 канал) й в одному з районів Харкова ще палала велика пожежа,
– зазначила кореспондентка.
Варто зауважити, що за даними ДСНС, на Харківщині протягом 29 квітня рятувальники 14 разів виїжджали гасити пожежі, спричинені ворожими обстрілами. Зокрема, горіли багатоповерхові й приватні будинки, гаражі, господарчі будівлі, а також складські та ангарні приміщення.
Ворог обстріляв лікарню
Вночі 30 квітня росіяни обстріляли й лікарню, у результаті чого частково зруйновані бетонні конструкції та віконні рами технічного поверху медзакладу.
Також сталася пожежа на 5 поверсі, яку рятувальники оперативно ліквідували. На щастя, загиблих та постраждалих у будівлі лікарні немає.
Якою є ситуація на Харківщині: останні новини
- За даними Генштабу ЗСУ, росіяни наступають на Ізюмському напрямку, що на Харківщині. Станом на 28 квітня, до Ізюма додатково прибули підрозділи повітряно-десантних військ та приблизно 500 одиниць техніки.
- Збройні Сили України звільнили від окупантів стратегічно важливий населений пункт Руська Лозова. Наразі село повністю під контролем українських військ.
- Також українські захисники змогли відновити контроль над Кутузівкою, що у Харківській області.
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