"Було надзвичайно гучно, горіли квартири": як минула ніч 30 квітня у Харкові

Російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати цивільні об'єкти у Харкові. Вночі 30 квітня були сильні пожежі у кількох районах міста.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка, яка перебуває у Харкові.

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"З 2:00 багато районів Харкова не спали. Було надзвичайно гучно. З вікон видніла заграва на увесь обрій. У нас сильно горіли кілька районів Харкова", – розповіла журналістка.

За її словами, у місті через обстріли росіян сталися загоряння у квартирах та гаражах харків'ян.

Ми проїжджали містом (вранці 30 квітня – 24 канал) й в одному з районів Харкова ще палала велика пожежа,

– зазначила кореспондентка.

Варто зауважити, що за даними ДСНС, на Харківщині протягом 29 квітня рятувальники 14 разів виїжджали гасити пожежі, спричинені ворожими обстрілами. Зокрема, горіли багатоповерхові й приватні будинки, гаражі, господарчі будівлі, а також складські та ангарні приміщення.

Ворог обстріляв лікарню

Вночі 30 квітня росіяни обстріляли й лікарню, у результаті чого частково зруйновані бетонні конструкції та віконні рами технічного поверху медзакладу.

Також сталася пожежа на 5 поверсі, яку рятувальники оперативно ліквідували. На щастя, загиблих та постраждалих у будівлі лікарні немає.

Якою є ситуація на Харківщині: останні новини

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни наступають на Ізюмському напрямку, що на Харківщині. Станом на 28 квітня, до Ізюма додатково прибули підрозділи повітряно-десантних військ та приблизно 500 одиниць техніки.

Збройні Сили України звільнили від окупантів стратегічно важливий населений пункт Руська Лозова. Наразі село повністю під контролем українських військ.

Також українські захисники змогли відновити контроль над Кутузівкою, що у Харківській області.

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