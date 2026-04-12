Чергове порушення "перемирʼя": росіяни вдарили по магазину на Харківщині

Попри попередні домовленості про великоднє перемир'я, російські військові завдали удару по селищі Золочів Харківської області. Внаслідок атаки постраждали люди, на місці спалахнула пожежа.

Про це повідомляє ДСНС України. Також там показали масштаби наслідків російського обстрілу.

Які наслідки російської атаки?

Росіяни завдали удару по мирному селищу Золочів Богодухівського району Харківської області. Внаслідок цього виникло загоряння у торговельному закладі. Повідомляють про щонайменше двох постраждалих через атаку.

Внаслідок вибуху БпЛА виникла пожежа у магазині продовольчих товарів. На жаль, постраждали чоловік та жінка. Роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки проводились під постійною загрозою повторних обстрілів,

– написали рятувальники.

Наслідки російського обстрілу Золочева / ДСНС України

