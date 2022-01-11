Депутатка-пенсіонерка з Харківської облради катається на Lexus і отримала 6 мільйонів доходу

Харківська депутатка Ніна Сільченко оприлюднила декларацію про доходи. Вона володіє елітним авто, нерухомістю та отримує чималі прибутки від бізнесу.

Згідно з декларацією за 2020 рік, політикиня їздить на автомобілі LEXUS NX 200, вартістю понад мільйон гривень. У її розпорядженні також є TOYOTA RAV4 2015 року випуску.

До теми Зарплата Баканова: скільки керівник СБУ заробив за рік

Майно Ніни Сільченко

На депутатку Харківської облради записана квартира, площею 46,9 квадратних метрів, у Києві. Вартість житла становить 1,3 мільйона гривень.

У рідному селищі Бабаї на Харківщині жінка має земельну ділянку та будинок на 560 "квадратів". Окрім цього, Сільченко має право власності на половину нежитлової будівлі, площею 1,1 мільйона гривень в Харкові.

Зарплата й пенсія депутатки

Ніна Сільченко є власницею компанії "Горкоопторг", яке слугує основним джерелом прибутку. За 2020 рік вона отримала тут майже 68 тисяч гривень зарплати.

Окрім цього, дохід від зайняття підприємницькою діяльністю депутатки склав 6,2 мільйона гривень.

Цікаво Від пів мільйона: яку зарплату отримують керівники Ради

Політикиня отримала ще 30 тисяч гривень пенсії. А проценти в банках становлять 65 тисяч гривень.

Відповідно до декларації, жінка не тримає готівки. На рахунках у банківських установах вона розмістила майже 1,1 мільйона гривень. Ще 2,8 мільйона гривень – це участь у фонді фінансування будівництва.

Хто така Ніна Сільченко

Жителька Харківщини Ніна Сільченко відома як підприємиця. У грудні 2021 року вона стала депутаткою Харківської облради від партії "Блок Світличної "Разом!", де замінила Вікторію Білявцеву.

Ніна Сільченко також є мамою відомої української дизайнерки одягу Катерини Сільченко. Остання створила власний бренд і активно співпрацює з українськими зірками шоу-бізнесу.