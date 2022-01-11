Согласно декларации за 2020 год, политик ездит на автомобиле LEXUS NX 200, стоимостью более миллиона гривен. В ее распоряжении также есть TOYOTA RAV4 2015 года выпуска.

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Имущество Нины Сильченко

На депутата Харьковского облсовета записана квартира, площадью 46,9 квадратных метров, в Киеве. Стоимость жилья составляет 1,3 миллиона гривен.

В родном поселке Бабаи в Харьковской области женщина имеет земельный участок и дом на 560 "квадратов". Кроме того, Сильченко имеет право собственности на половину нежилого здания, площадью 1,1 миллиона гривен в Харькове.

Зарплата и пенсия депутата

Нина Сильченко является владелицей компании "Горкоопторг", которая служит основным источником прибыли. За 2020 год она получила здесь около 68 тысяч гривен зарплаты.

Кроме того, доход от занятия предпринимательской деятельностью депутата составил 6,2 миллиона гривен.

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Политик получила еще 30 тысяч гривен пенсии. А проценты в банках составляют 65 тысяч гривен.

Согласно декларации, женщина не держит наличные деньги. На счетах в банковских учреждениях она разместила около 1,1 миллиона гривен. Еще 2,8 миллиона гривен – это участие в фонде финансирования строительства.

Кто такая Нина Сильченко

Жительница Харьковской области Нина Сильченко известна как предпринимательница. В декабре 2021 года она стала депутатом Харьковского облсовета от партии "Блок Светличной "Вместе!", где заменила Викторию Белявцеву.

Нина Сильченко также является мамой известной украинской дизайнера одежды Екатерины Сильченко. Последняя создала свой бренд и активно сотрудничает с украинскими звездами шоу-бизнеса.