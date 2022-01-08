ДТП з 16-річним мажором у Харкові: у крові загиблого виявили алкоголь
Джерело:Укрінформ
Експерти виявили алкоголь у крові загиблого в ДТП з 16-річним мажором у Харкові. Втім правил дорожнього руху він не порушував.
Таку інформацію надав журналістам речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Мовиться про сумнозвісну аварію на проспекті Гагаріна з Миколою Харківським.
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Результати експертизи
За словами речника Харківської прокуратури, в крові Ігоря Носова нібито виявили 3,65 проміле алкоголю. Це перевищення допустимої норми, яке тягне на адміністративне правопорушення.
Через смерть, водія не можуть притягнути до адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння,
– заявив Чубенко.
Однак водій нібито не порушував ПДР і це не стало причиною смертельної аварії. Таку інформацію підтвердила автотехнічна експертиза.Зверніть увагу! Експертиза встановила, що Ігор Носов загинув внаслідок численних травм життєво важливих органів після того, як у його Chevrolet врізався Infiniti.
Чубенко також відхрестився від можливого використання цієї інформації для захисту неповнолітнього водія. Він запевнив, що слідство має достатньо фактів, щоб довести його провину.
ДТП з 16-річним мажором у Харкові
Моторошна автопригода сталася 26 жовтня ввечері на перехресті проспекту Гагаріна й вулиці Одеської в Харкові. Неповнолітній водій за кермом Infiniti пролетів на червоний сигнал світлофора та на швидкості врізався у Chevrolet Aveo.
Автомобіль 16-річного жителя Харкова на швидкості врізався у Chevrolet Aveo / Фото прокуратури Харкова
58-річний водій Chevrolet не вижив. Постраждали також троє пасажирів Infiniti.
Відомо, що в салоні разом із 16-річним Миколою Харківським перебувала його ровесниця та двоє 19-річних чоловіків. Їх усіх відвезли до лікарні з травмами.
Затримання неповнолітнього мажора
Місцеві телеграм-канали встановили особу водія. З'ясувалося, що він з досить багатої сім'ї і водійських прав у нього не було.
Харківський мажор їздив без водійських прав / Фото прокуратури Харкова
У день ДТП він намагався приховати злочин. Підліток нібито заявив у поліцію про викрадення його автомобіля. У цій справі відкрили кримінальне провадження.
За фактом вчинення смертельної автопригоди у поліції також завели справу. Про підозру хлопцеві повідомили наступного дня, 27 жовтня. Упродовж 2 місяців суд постановив тримати його під вартою.
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До кінця 2021 року слідство вивчало усі обставини справи, тривали експертизи. 31 грудня прокурори передали матеріали до суду. Вони переконані в тому, що винуватця аварії вдасться притягнути до відповідальності.
Позиція родичів загиблого
Раніше син загиблого – Артем Носов розповів, що батько в той день мав справи та встиг побачитися з ріднею. Ігоря Носова він описав як спокійного та врівноваженого водія, який ніколи не порушував правил та не потрапляв у автопригоди.
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Після того, як 16-річний водій вперше заговорив у суді та публічно вибачився, Артем Носов заявив, що не вірить у щирість його слів. Мовляв, той зробив це "для галочки" та за вказівкою адвокатів.
Чоловік сподівається, що суд призначить винуватцю смертельної ДТП у Харкові якнайсуворіше покарання. Мовиться про 8 років у колонії.