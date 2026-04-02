Харків знову тероризували БпЛА: по місту багато влучань, спалахнули пожежі, є постраждалі

Російські дрони атакували Харків, зафіксовано кілька влучань у різних районах міста. На місцях ударів спалахнули пожежі.

Атака на місто була тривалою, ворожі дрони атакували різні райони. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Яка ситуація в Харкові?

Харків зазнав атаки російських ударних безпілотників. Загалом у місті є кілька влучань ворожих БпЛА. На місцях окремих ударів виникли пожежі. Під атакою опинилися не менш як чотири райони Харкова – Новобаварський, Київський, Салтівський та Основ'янський. Попередньо, мовиться про щонайменше 20 влучань.

За інформацією очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, у Новобаварському районі є влучання дрона в город, пошкоджено вікна приватного будинку. Постраждали троє осіб, серед них – дівчинка 8 років. Медики діагностували в них гостру реакцію на стрес.

Також міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті фіксують влучання ворожих БпЛА у Київському та Основ'янському районах – там пошкоджено будівлю магазину, також палає 4-поверхова будівля поруч. Наразі на місці події працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків пожежі.

В Основ'янському районі загорілася будівля готелю, що не працював, також пошкоджено храм. Унаслідок ворожого удару постраждали 28-річна жінка та 1-місячний хлопчик, в обох діагностували гостру реакцію на стрес.

Трохи пізніше Терехов повідомив про удар ворожого "Шахеда" по Салтівському району, деталі щодо наслідків уточнюються.

Нагадаємо, що Харків перебуває під ворожою атакою від початку доби. Окупанти атакують місто різними дронами. Відомо, що під час атаки вдень 2 квітня російський "Шахед" влучив у житловий будинок у Київському районі Харкова, спричинивши пожежу на 2 та 3 поверхах. Внаслідок удару постраждали дві жінки, 61 та 52 років, які зазнали вибухових травм.

