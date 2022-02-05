Передали "вітання" Путіну: "Марш єдності" в Харкові об'єднав понад 5 тисяч людей

У Харкові 5 лютого пройшов "Марш Єдності", яким люди показали, що не віддадуть місто російським окупантам. У ньому взяли участь більш ніж 5 тисяч місцевих жителів.

Про кількість людей, які долучилися до "Маршу Єдності" в Харкові, виданню після завершення заходу розповів його співорганізатор Костянтин Немічев.

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"Марш єдності" в Харкові об'єднав тисячі людей

За словами Немічева, на захід, який 5 лютого провели у центрі Харкова, прийшли щонайменше 5 тисяч людей.

Треба показати, що Харків – це Україна. І ми всі єдині. Ми нічого не боїмося. Насправді вони мають нас боятися,

– наголосив учасник маршу Антон.

Він додав, що російська пропаганда переконує, що Москви слід боятися. Однак насправді, вважає чоловік, це державі-агресорці слід боятися України. "Ми тут, на своїй землі, ми у своєму місті", – пояснив активіст.

Ще одна учасниця маршу Катерина поділилася, що відпросилася з роботи, аби прийти на захід. "Я дуже вболіваю за Україну. Переживаю, щоб все у нас було добре. Щоб Україна була Україною. Без Росії, без нападників", – зазначила вона. Жінка хоче жити в мирі та спокої.

Дехто з харків'ян вирішив передати "вітання" особисто Володимиру Путіну.

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"Марш Єдності" у Харкові відбувся 5 лютого. Його учасники розгорнули у колоні синьо-жовтий стяг, частина тримала національні прапори у руках.

Люди несли плакати, на яких писало "Стоп російській агресії", а також великий банер "Харків – це Україна".

За порядком на акції стежили правоохоронці та 80 добровольців з активістів. Марш минув без сутичок.

Раніше місцева влада "рекомендувала" організаторам не проводити захід. Причиною такого рішення чиновники назвали високу загрозу терактів і провокацій, а також погану епідемічну ситуацію.

Володимир Зеленський в інтерв'ю іноземним журналістам заявив, що Москва може спробувати окупувати Харків під приводом "захисту російськомовних". Це стало б початком повномасштабної війни.

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