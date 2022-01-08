У Харкові на ходу загорівся трамвай: рятувальники показали моторошне відео
Джерело:ДСНС у Харківській області
Харківський трамвай загорівся під час руху. Надзвичайна ситуація сталася навпроти проспекту Московського, 297б.
Трамвай рухався за маршрутом №23 у Харкові 8 січня вночі. Пожежа трапилася у кабіні водія.
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Пожежа в трамваї Харкова
Вогонь частково захопив і салон трамвая. У цей момент пасажирів всередині громадського транспорту не було.
У Харкові трамвай загорівся під час руху / Фото ДСНС Харківської області
Водій оперативно зупинився і викликав рятувальників. Пожежу гасили 2 чергових відділення.
За інформацією ДСНС у Харківській області, вогонь охопив частину трамвая, площею майже 15 квадратних метрів.
Рятувальники гасили пожежу в трамваї Харкова: моторошне відео
Причини загоряння в трамваї
Локалізувати пожежу вдалося за лічені хвилини. Однак повністю побороти вогонь вдалося лише за 2 години. Рятувальники завершили роботу о 3 годині ночі.
Попередньо, причиною виникнення вогню в салоні назвали коротке замикання. Неполадка виникла в електропечі в кабіні водія.
Пожежа виникла через коротке замикання в кабіні водія / Фото ДСНС Харківської області
Моторошна пожежа у Львові
Нещодавно пожежа трапилася і у Львові. Горів 2-поверховий будинок на вулиці Сигнівка. Відомо, що загорілася квартира на першому поверсі житлової будівлі.
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Однак у цій надзвичайній події загинуло троє людей. Тіла виявили уже на згарищі.
Серед загиблих була 68-річна жінка і її 47-річний син. Ким був третій загиблий, наразі не змогли встановити.