У Харкові прогримів вибух: ворог вдарив "Молнією" по місту

Росіяни атакували Харків. У місті стався прильот.

Близько 18:43 для Харкова оголосили повітряну тривогу. Незабаром стало відомо про удар дроном по місту.

Що відомо про удар по Харкову?

О 18:59 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про приліт БпЛА "Молнія" у Слобідському районі.

"Наслідки уточнюються", – написав міський голова.

Тим часом о 19:06 Повітряні сили попередили про рух БпЛА на Харків з півночі.

Зауважимо, що Харків і область майже весь тиждень були під постійними російськими обстрілами, переважно FPV-дронами та іншими безпілотниками. Це призвело до загиблих і десятків поранених.

Ворог також почав частіше атакувати дороги та цивільні авто, іноді навмисно чекаючи на людей у місцях руху транспорту та під час евакуації. Були випадки ударів по евакуаційних маршрутах і навіть по поїзду.

За тиждень загинули щонайменше троє людей, ще понад 50 отримали поранення. У кількох районах фіксують дедалі більше атак FPV-дронами.

Місцевих жителів попереджають, що небезпека зростає, тому тим, хто залишається біля фронту, потрібно змінювати спосіб життя, обережніше переміщатися та уникати небезпечних зон.

