У Харкові пролунали два вибухи

Вранці 13 квітня у Харкові чули вибухи. Вони пролунали на тлі ворожої атаки дронами.

З ночі 13 квітня Росія запускає по Україні ударні безпілотники. У кількох областях, включно з Харківською, оголосили повітряну тривогу.

"Ворог атакує Харків. Залишайтеся в укритті. Попередньо, вибухи пролунали в Шевченківському районі міста. З'ясовуємо всі деталі. Загроза з повітря зберігається", – йдеться у дописі Синєгубова.