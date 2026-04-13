13 квітня, 11:08
У Харкові пролунали два вибухи
Вранці 13 квітня у Харкові чули вибухи. Вони пролунали на тлі ворожої атаки дронами.
З ночі 13 квітня Росія запускає по Україні ударні безпілотники. У кількох областях, включно з Харківською, оголосили повітряну тривогу.
Дивіться також Росіяни окупували новий населений пункт на Запоріжжі, – DeepState
"Ворог атакує Харків. Залишайтеся в укритті. Попередньо, вибухи пролунали в Шевченківському районі міста. З'ясовуємо всі деталі. Загроза з повітря зберігається", – йдеться у дописі Синєгубова.