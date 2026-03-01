У Харкові ворожий дрон атакував гуртожиток

Зранку в неділю, 1 березня, російські безпілотники атакували Харків. В одному з районів міста під ворожим ударом опинився гуртожиток.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Читайте також Вибухи в Одесі та Харкові: ударні БпЛА під ранок продовжують тероризувати Україну

Які наслідки ударів по Харкову?

Про перший удар по Харкову Ігор Терехов повідомив о пів на шосту ранку: згодом атаки продовжилися, наслідки фіксують у кількох районах міста.

Зокрема, в Шевченківському районі Харкова ворожий дрон атакував гуртожиток. За словами Ігоря Терехова, на місці удару спалахнула пожежа, зараз проводиться евакуація людей.

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки БпЛА 75-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Також зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено технічний поверх гуртожитку.

На місці обстрілу вже працюють підрозділи ДСНС та чергують медики.

Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Цього ранку під ударом також був Салтівський район Харкова. Міський голова повідомив, що приліт БпЛА стався у парку, є пошкодження, також у навколишніх будинках подекуди вибиті вікна. На щастя, минулося без постраждалих.

Ворог регулярно б'є по Харкову: останні новини