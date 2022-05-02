Хворих повиганяли: на окупованій Харківщині лікарні переповнені російськими солдатами

На окупованій території Харківщини ледь не усі медзаклади заповнені пораненими російськими військовими. Зокрема, у Вовчанську окупантів розмістили у тубдиспансері.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка, яка перебуває у Харкові.

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За її словами, росіяни навіть повиганяли звідти хворих з відкритою формою туберкульозу. Також окупанти змушують працювати українських медиків.

Доходить навіть до того, що їх змушують проходити поліграф. Якщо виявляють у чомусь нелояльних чи таких, які їм не подобаються, то відправляють на передову, навіть медиків,

– розповіла журналістка.

Також пораненими російськими військовими заповнені чи не усі медичні заклади у Балаклії.

Нагадаємо, що за даними українських розвідників, на окупованих територіях України росіяни нищать медичну інфраструктуру, вивозять обладнання та залишають населення без меддопомоги. Приміщення, які використовувались для лікування від інфекційних хвороб, заповнюють пораненими окупантами.

Якою є ситуація на Харківщині

За даними Харківської ОВА, Ізюмський напрямок залишається найгарячішою точкою в області. Там окупанти знову намагалися вести наступальні дії, проте Збройні Сили України не залишили їм шансів.

Внаслідок обстрілів у Харкові виникли величезні пожежі на виробництвах у Немишлянському районі. Загоряння бачили в різних куточках міста.

Як розповіли у Генштабі ЗСУ, для забезпечення додаткового перекидання військ на Ізюмському напрямку, окупанти наводять додаткові понтонно-мостові переправи через річку Сіверський Донець.

Збройні Сили України звільнили від окупантів стратегічно важливий населений пункт Руська Лозова. Наразі село повністю під контролем українських військ.

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