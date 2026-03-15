Минулого разу втекли від дронів: колеги розповіли про загиблих на Харківщині медиків

Росія жорстоко вдарила по кареті швидкої допомоги на Харківщині. Загинули двоє медиків, ще один поранений. Як виявилося, загиблі один раз уже тікали від безпілотників.

Попередня атака по них була 27 лютого. Про це повідомляє Суспільне.

Що відомо про загиблих на Харківщині медиків?

Бригада з Харкова раніше працювала на Куп'янському напрямку. Це 56-річний екстрений медичний технік Олег Журавльов та 27-річний лікар-анестезіолог Дмитро Колесник.

Це ті герої, які минулого разу втекли від двох дронів і залишилися живими. Тоді це був Куп'янський напрямок. Я їх перевів, на перший погляд, на більш безпечний Бурлуцький. Бачите, і тут, здавалося б, на такій відстані від лінії розмежування – все одно потрапили під удар,

– розповів директор обласного Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.



Загиблі медики / Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

На момент влучання бригада перевозила поранених.

Загиблі медики їхали в кабіні автомобіля, а парамедик, якому вдалося вижити – у салоні. Поранений у лікарні, в нього контузія легені та перелам ключиці.

"Ще зовсім недавно, наприкінці лютого, ми всі раділи – порятунку бригади №300 у тому ж районі. Ми вірили, що життя перемогло. А сьогодні Харківський Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в скорботі. Ми втратили двох героїв. Людей, які до останнього виконували свій обов'язок – допомагати іншим. Світла пам'ять Дмитру Андрійовичу та Олегу Вікторовичу", – написали їхні колеги.

24 Канал теж висловлює співчуття всім, хто знав загиблих.

Удари по медиках – цілеспрямовані