У метро Харкова раптово помер пасажир: що відомо

На станції метро "Імені О. С. Масельського" у Харкові помер чоловік. Відомо, що пасажирові стало погано.

За інформацією харківської поліції, смертельний випадок стався о 6 ранку. 41-річний чоловік їхав у вагоні метро.

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Смерть у метро Харкова

Пасажиру раптово стало погано. Його вивели на найближчій станції з вагона.

Небайдужі жителі Харкова викликали швидку. До приїзду медиків потерпілому надавали першу медичну допомогу.



У харківському метро раптово помер пасажир / Фото з телеграму "ХХ"

Однак врятувати чоловіка не вдалося. Він помер ще до приїзду бригади лікарів.

У поліції встановлюють подробиці події. Точну причину смерті чоловіка з'ясовують експерти.

Інший курйоз у підземці

Нещодавно незвичний випадок стався у метрополітені Києва. За кілька днів після Нового року, молодь вирішила влаштувати танці з музичним супроводом у вагоні.

Ймовірно, молоді люди були нетверезими. Про це свідчить відкоркована пляшка вина в руці одного з чоловіків.

Водночас пасажири досить спокійно сприйняли ситуацію. Здебільшого вони знімали все, що відбувалося, на мобільні телефони.

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