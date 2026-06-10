Кинув вибухівку і відкрив вогонь по поліцейських: на Харківщині затримали зловмисника

Поліція на Харківщині затримала небезпечного злочинця. Чоловік спочатку намагався пограбувати магазин, а потім відкрив вогонь по правоохоронцях.

Про це повідомили в поліції.

Дивіться також На Чернігівщині військовий у СЗЧ напідпитку влаштував стрілянину з автомата

Що відомо про стрілянину на Харківщині?

Вночі 8 червня у місті Балаклія, що на Харківщині, 26-річний чоловік намагався пограбувати магазин. Згодом зловмисник почав тікати від поліції.

Поліцейські переслідували чоловіка та вимагали зупинитися, використовуючи проблискові маячки й звукові сигнали. Однак він проігнорував усі вимоги та продовжив тікати.

Стрілянина на Харківщині / Фото поліції

Після цього зловмисник кинув вибухівку в бік поліцейських та почав стріляти по їх машині. Внаслідок вибуху правоохоронці отримали акубаротравми.

Характеристики та тип вибухового пристрою, який був використаний проти правоохоронців, наразі встановлюють експерти,

– заявили в поліції.

Згодом нападника затримали. Ним виявився мешканець Ізюмського району, який раніше вже був судимий за тяжкі злочини. Зловмиснику повідомили про підозру за посягання на життя працівника правоохоронного органу. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Коли ще у Харкові та області були стрілянини?

Увечері 24 травня в Індустріальному районі Харкова сталася стрілянина поблизу житлової багатоповерхівки. На місце події оперативно прибули правоохоронці після повідомлення про постріли біля будинку на вулиці 92-ї Бригади.

За попередньою інформацією, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, здійснив кілька пострілів у повітря неподалік під'їзду багатоповерхівки. На щастя, унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Поліцейські затримали озброєного чоловіка на місці події та вилучили зброю. Під час перевірки правоохоронці встановили, що затриманий є військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину.