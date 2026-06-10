Об этом сообщили в полиции.

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Что известно о стрельбе на Харьковщине?

Ночью 8 июня в городе Балаклея, что на Харьковщине, 26-летний мужчина пытался ограбить магазин. Впоследствии злоумышленник начал убегать от полиции.

Полицейские преследовали мужчину и требовали остановиться, используя проблесковые маячки и звуковые сигналы. Однако он проигнорировал все требования и продолжил убегать.

Стрельба на Харьковщине / Фото полиции

После этого злоумышленник бросил взрывчатку в сторону полицейских и начал стрелять по их машине. В результате взрыва правоохранители получили акубаротравмы.

Характеристики и тип взрывного устройства, который был использован против правоохранителей, сейчас устанавливают эксперты,

– заявили в полиции.

Впоследствии нападавшего задержали. Им оказался житель Изюмского района, который ранее уже был судим за тяжкие преступления. Злоумышленнику сообщили о подозрении за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Когда еще в Харькове и области были стрельбы?

Вечером 24 мая в Индустриальном районе Харькова произошла стрельба вблизи жилой многоэтажки. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители после сообщения о выстрелах возле дома на улице 92-й Бригады.

По предварительной информации, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил несколько выстрелов в воздух недалеко от подъезда многоэтажки. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Полицейские задержали вооруженного мужчину на месте происшествия и изъяли оружие. Во время проверки правоохранители установили, что задержанный является военнослужащим, который самовольно оставил воинскую часть.