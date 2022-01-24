Невідомі залили фарбою білборди Мураєва в Харкові: наслідки заяви МЗС Британії

У Харкові невідомі залили фарбою білборди проросійського політика Євгена Мураєва. Це трапилося після заяви МЗС Британії щодо нього.

Про це псування агітації повідомили в мережі зранку 24 січня. Проте, ймовірно, це трапилося ще вночі напередодні.

Більше про нього Росія планує змінити владу в Україні на Мураєва й Азарова, – МЗС Британії

Вирішили дещо нагадати

Автори допису вказали: таким чином "невідомі патріоти" нагадали, що пам'ятають про Мураєва. Мовляв, не лише кремлівські куратори за ним стежать



Один із залитих білбордів / Фото телеграму "Фрайкор"

На оприлюднених фото помітно, що у 2 білборди жбурляли червону фарбу. Ще на одному помітні плями інших забарвлень. Тобто загалом зіпсували 3 рекламних полотна. Здебільшого плями залишили на обличчі політика.

Що сказали активісти

Видання НВ поспілкувалося з головою громадської організації "Фрайкор" Георгієм Тарасенком. Він заявив, що патріотичні сили раніше вже раз акцентували на проросійськості заяв Мураєва. Проте активіст не підтвердив, що акцію провели члени їхньої організації.

Патріотичні сили завжди вказували на небезпеку пропаганди проросійського телеканалу НАШ і неодноразово звертали увагу правоохоронців на одіозні, ворожі та проросійські заяви його власника Євгенія Мураєва. Невідомі патріоти сьогодні у Харкові знищують агітацію потенційного колаборанта та нагадують суспільству про небезпеку діяльності таких осіб,

— сказав Тарасенко.



Залили фарбою білборди Мураєва/ Фото телеграму "Фрайкор"

Що цьому передувало

Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що Москва хоче "поставити" в Україні проросійське керівництво. У повідомленні назвали ймовірного кандидата. Ним виявився власник телеканалу "НАШ" Євген Мураєв.

За даними Британії, політику мають допомагати чиновники часів Януковича: Микола Азаров, Сергій Арбузов, Андрій Клюєв, Володимир Сівкович та інші.

Згодом висловилися й у США. Там наголосили, що такі повідомлення викликають занепокоєння, бо їхня розвідка має схожу інформацію..

Росія, як завжди, все заперечила. Країна-агресор ці дані зухвала назвала провокаціями та дезінформацію.

Сам Мураєв теж приєднався до заперечень. Він акцентував на тому, що з 2018 року перебуває під санкціями Росії. Мовляв, через конфлікт із Медведчуком навіть арештували активи його родини в Росії.

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Читайте повний текст допису телеграму "Фрайкор":

Невідомі патріоти нагадують, що про одіозного Мураєва пам'ятають не лише його кремлівські куратори.