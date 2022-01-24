Об этой порче агитации сообщили в сети утром 24 января. Однако, вероятно, это случилось еще ночью накануне.

Больше о нем Россия планирует сменить власть в Украине на Мураева и Азарова, – МИД Британии

Решили кое-что напомнить

Авторы записи указали: таким образом "неизвестные патриоты" напомнили, что помнят о Мураева. Мол, не только кремлевские кураторы за ним следят



​Один из залитых билбордов / Фото телеграмма "Фрайкор"

На обнародованных фото заметно, что в 2 билборда швыряли красную краску. Еще на одном заметны пятна других расцветок. То есть в целом испортили 3 рекламных полотна. В основном пятна оставили на лице политика.

Что сказали активисты

Издание НВ пообщалось с председателем общественной организации "Фрайкор" Георгием Тарасенко. Он заявил, что патриотические силы ранее уже раз акцентировали на пророссийскости заявлений Мураева. Однако активист не подтвердил, что акцию провели члены их организации.

Патриотические силы всегда указывали на опасность пропаганды пророссийского телеканала НАШ и неоднократно обращали внимание правоохранителей на одиозные, враждебные и пророссийские заявления его владельца Евгения Мураева. Неизвестные патриоты сегодня в Харькове уничтожают агитацию потенциального коллаборанта и напоминают обществу об опасности деятельности таких лиц,

– сказал Тарасенко.



Залили краской билборды Мураева/ Фото телеграмма "Фрайкор"

Что этому предшествовало

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что Москва хочет "поставить" в Украине пророссийское руководство. В сообщении назвали вероятного кандидата. Им оказался владелец телеканала "НАШ" Евгений Мураев.

По данным Британии, политику должны помогать чиновники времен Януковича Николай Азаров, Сергей Арбузов, Андрей Клюев, Владимир Сивкович и другие.

Впоследствии высказались и в США. Там отметили, что такие сообщения вызывают беспокойство, потому что их разведка имеет похожую информацию.

Россия, как всегда, все отрицает. Страна-агрессор эти данные дерзко назвала провокациями и дезинформацию.

Сам Мураев тоже присоединился к возражениям. Он акцентировал на том, что с 2018 года находится под санкциями России. Мол, из-за конфликта с Медведчуком даже арестовали активы его семьи в России.

К теме – рассказали детали о заявлении МИД Британии: смотрите видео

Читайте полный текст сообщения телеграмму "Фрайкор":

Неизвестные патриоты напоминают, что об одиозном Мураеве помнят не только его кремлевские кураторы.