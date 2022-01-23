Мураев – экс-нардеп и пророссийский политик. МИД Великобритании в январе 2022 года сообщил, что именно его Кремль хочет поставить во главе Украины.

Заметьте Великобритания может поддержать отключение России от SWIFT в случае вторжения в Украину, – СМИ

Мне трудно переваривать глупости и чепуху. Если я ничего не упустил, у них (у России – 24 канал) есть другой кандидат, и они даже не скрывают этого,

– заявил Мураев.

Скандальный политик также заявил: ему якобы сложно представить какую-то коммуникацию с россиянами. Более того, Мураев подчеркнул, что надеется на извинения от МИД Великобритании.

Заметьте! СМИ предполагают, что "другим кандидатом" может быть Виктор Медведчук – кум Владимира Путина. Сейчас политик находится под круглосуточным домашним арестом.

Заявление МИД Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Кремль планирует поставить в Украине пророссийское руководство. Возглавить так называемую "новую власть" в Украине должен якобы экс-нардеп Украины Евгений Мураев.

По данным Великобритании, помогать ему должен одиозный Николай Азаров.

В британском МИД подчеркнули, что некоторые из списка "новой власти" уже контактируют с российской разведкой и другими специальными службами, а также – участвуют в планировании нападения на Украину.

Скандальные заявления Мураева

Мураев заявлял, что украинские военные убивают гражданское население на Донбассе. Он цинично рассказывал: если гибнут люди на оккупированных территориях – значит, выстрелы идут с подконтрольной Киеву территории.

Также Мураев "предсказывал", что до 2050 года Украины не будет как нации.

В своих скандальных заявлениях Мураев регулярно распространял язык вражды. В частности, рассказывал, что сутью агрессивной политики стран Евросоюза в отношении Украины является продолжение политики "фашистской Германии" по уничтожению славянского этноса и украинского народа. Также одиозный политик заявлял, что политическое руководство Украины якобы является "проводником антиукраинской политики по сути геноцида нашего народа ", "настоящим коллаборационистом" и способствует такой политике европейских стран.

Заметьте! Телеканал" НАШ", который принадлежит Мураеву, известен своей провокационной риторикой. Гостями в студии часто становятся люди с антиукраинской позицией. В частности, Петр Симоненко говорил, что Православная Церковь Украины якобы "раскалывает" Украину.