По Харкову вгатили БпЛА: є пожежі та інші наслідки у кількох районах міста

Ударні дрони російської армії налетіли на Харків уночі 29 квітня 2026 року. У місті прогриміла серія вибухів.

Харківська ОВА та міська влада Харкова проінформували про наслідки обстрілу. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Що відомо про атаку на Харків БпЛА 29 квітня та її наслідки?

Понад десяток ударних безпілотників російської армії вдарили по Харкову пізно ввечері 28 квітня та вночі 29 числа. Низку вибухів чули місцеві жителі впродовж кількох годин.

Перша хвиля припала на приблизно 23:30, друга сталася ближче до 1 ночі. Якраз у цей час міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання в Основ'янському районі.

Трохи раніше про удар ворожим безпілотником e цьому ж районі міста писали в ОВА. Там палахнула пожежа – на парковці гіпермаркету.

Згодом стало відомо про пошкодження скління вікон, автомобіля та двох автобусів. Інформація про постраждалих не надходила.

Ще одне влучання сталося у Слобідському районі Харкова – у багатоквартирних будинках поряд вибиті вікна, без постраждалих.

Також є влучання у Немишлянському районі, тут одна людина постраждала, пошкоджено близько 10 приватних будинків.

Є інформація й про приліт в Індустріальному районі Харкова.

Подробиці щодо інших можливих наслідків уточнюють. На момент публікації атака БпЛА на Україну тривала. Окрім Харківщини у прицілі ворога перебуває Одеська область.

Де ще лунали вибухи в Україні впродовж доби?

Під час атаки дронів на Кривий Ріг загинув працівник "АрселорМіттал Кривий Ріг", ще 8 постраждали. Удари ворога пошкодили інфраструктуру міста, зазнали обстрілів й інші райони Дніпропетровщини.

Раптової атаки вдень зазнав Київ, там пролунали вибухи через атаку безпілотників. Пошкоджено будівлю у Шевченківському районі, уламки дронів впали на цвинтарі у Солом'янському, постраждали 2 людини.

Військовий оглядач Василь Пехньо в ефірі 24 Каналу говорив, що такий денний наліт на столицю може бути невипадковим епізодом. Адже Росія не відмовилася від наміру тиснути на Київ і шукатиме для цього різні способи.