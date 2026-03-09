"Була щирою та світлою": внаслідок удару по Харкову загинула 13-річна юннатка Ліза Полянська

Внаслідок цинічного ракетного удару по Харкову в ніч на 7 березня загинула 13-річна Єлизавета Полянська. Дівчина була юннаткою Харківського зоопарку.

Про це повідомила пресслужба Харківського зоопарку на своїй сторінці у Facebook.

Що відомо про 13-річну Лізу?

Ліза Полянська навчалася у восьмому класі, і до зоопарку її привела вчителька, колишня юннатка, яка свого часу також розпочинала тут свій шлях, з любові до тварин і природи.

Ліза була щирою, світлою дитиною, допитливою і доброю. Вона дуже любила тварин і щиро раділа кожній зустрічі з нашими підопічними. У її очах завжди було багато інтересу, тепла і щирої любові до живого світу,

– розповіли в Харківському зоопарку.

На жаль, разом із Лізою в ніч на 7 березня також загинули її мама та бабуся.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття близьким Лізи Полянської та її рідних. Світла пам'ять!

Нагадаємо, в ніч проти 7 березня Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами. У Харкові сталося влучання ракети по п'ятиповерховому житловому будинку в Київському районі міста.

Внаслідок атаки був повністю зруйнований один під'їзд: з-під завалів зруйнованого під'їзду 5-поверхового житлового будинку рятувальники деблокували тіла 10 загиблих, а також фрагменти тіла.

Що відомо про ворожий удар по Харкову?