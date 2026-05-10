"Ось таке "перемир'я": як ворог обстрілював Харків та область 9 травня

Під час триденного "перемир'я" у Харкові та області постійно лунає повітряна тривога та чутно вибухи. Зокрема 9 травня у місті сталося влучання у житловий будинок.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко повідомила деталі атаки на місто 9 травня. Також вона розповіла, як ворог "дотримується" режиму припинення вогню.

Яку зброю використали окупанти?

Жителі Харкова та Харківської області не відчули перемир'я, яке було оголошено з 9 по 11 травня. 9 травня ворог вдарив дроном типу "Молнія" по будинку в Індустріальному районі міста.

На щастя, безпілотник "Молнія" влучив у технічний поверх будинку, де були пошкоджені комунікації, ліфтове обладнання. А також у стіні після удару з'явилась діра. Тому люди, які мешкають на верхніх поверхах, зазнали стресу,

– зауважила кореспондентка.

Також мешканцям пощастило, що "Молнія" не спалахнула, інакше наслідки були б набагато руйнівнішими та важчими.

Варто знати. У Харкові 9 травня близько 21:19 було оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників, а вже приблизно о 22:10 у місті пролунав вибух. Як повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, російський БпЛА типу "Молнія" влучив у дев'ятиповерховий будинок. Повідомлялося про 6 постраждалих: жінок 74, 70, 32 років, двох 8-річних хлопчиків та одного 10-річного. Усі мали гостру реакцію на стрес.

Однак будинок, у який влучила "Молнія" 9 травня потребуватиме серйозного ремонту, і відповідні роботи тривали впродовж 10 травня.

За словами директора Департаменту надзвичайних ситуацій ХМР Богдана Гладких, через атаку у багатоквартирному будинку було пошкоджено, зокрема, близько 50 вікон.

"Протягом всього дня лунали повітряні тривоги. Вони були хоч і короткі, але існувала реальна загроза Харкову, адже знаємо з оперативної інформації, що деякі дрони були збиті, а деякі впали буквально перед окружною дорогою міста. Ось таке "перемир'я", – підкреслив Гладких.

Що відбувалось у Харківській області?

Окрім Харкова, під обстрілами перебували населені пункти Богодухівського та Куп'янського районів. На Куп'янщині люди зазнали поранень через FPV-дрон, який влучив у цивільну автівку. Троє цивільних людей з уламковими пораненнями були госпіталізовані.

Обстріли Харківщини продовжилися і 10 травня. Під атаками перебували Богодухівський та Золочівський райони. У Золочеві ворог кілька разів бив FPV-дронами здебільшого по автівках. У місцевих пабліках навіть з'явилася інформація для жителів з проханням не використовувати позашляховики чи машини схожі на них. Тому що ворог полює на цей вид транспорту.

Що відомо про триденне перемир'я?

Володимир Зеленський зазначив, що росіяни не здійснюють під час режиму припинення вогню масовані атаки, однак вони продовжують завдавати ударів по українській території. Йдеться про фронтові райони, де окупанти не припиняли штурми на ключових напрямках. Президент зауважив, що впродовж 9 – 10 травня Росія здійснила понад 150 штурмів, близько 100 обстрілів і майже 10 тисяч ударів дронами-камікадзе.

Також у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що від початку доби 10 травня противник запустив по Україні 27 ударних дронів різних типів. Зокрема ворог використав БпЛА Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори типу "Пародія". Українські сили, за попередньою інформацією, збили або придушили всі 27 ворожих безпілотників.

Водночас речник 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк відзначив, що на Лиманському напрямку ворог не дотримувався перемир'я. Він підкреслив, що росіяни здійснюють спроби накопичити сили біля лінії зіткнення, і це відбувається завжди, коли противник оголошує про так зване перемир'я. Водночас обстріли – артилерією та дронами – окупанти не припиняли.