Скандальний Кива стверджує, що його соратника викрали та вбили: відео з камер спостережень

Проросійський нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива зробив скандальну заяву. Він записав відео, у якому переконує, що його соратника Ігоря Мартиненка викрали та, ймовірно, вбили.

Відеозвернення одіозний депутат виклав у своєму телеграм-каналі 17 лютого ввечері. Він також додав записи з камер відеоспостереження, які нібито вказують на злочин.

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Заява Киви

Скандальний Ілля Кива, відомий проросійськими настроями, повідомив про викрадення керівника харківської організації "Патріоти – За життя" Ігоря Мартиненка. За його припущенням, чоловіка вже вбили.

Нардеп зробив заяву не для того, щоб правоохоронці розпочали розслідування, а щоб "звернутися до всіх". Ілля Кива закликав підписників "бути обережними".

Є припущення, що це зробили представники "Азова",

– резюмував Кива.

Цікаво, що скандальну заяву народний депутат із проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" зробив із Іспанії. Він поїхав за кордон на тлі повідомлень про загрозу нового нападу Росії і зазначив, що не повертатиметься, щоб не воювати.

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Конфлікт з "Азовом" і Нацкорпусом

Раніше в Іллі Киви неодноразово були публічні конфлікти з представниками "Азову" та інших націоналістичних організацій. Зокрема у серпні 2020 року стало відомо про обстріл автобуса на трасі Київ – Харків, в якому пересувалися члени проросійської організації "Патріоти – За життя".

Невідомі побили пасажирів, а тоді спробували спалити автобус. Першим про інцидент повідомив нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива, який звинуватив у всьому "Нацкорпус". Останні заперечили та назвали проросійського політика "психопатом".

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Іншого разу Кива звернувся до генпрокурора зі заявою про нібито розкрадання "Азовом" зрошувальних систем на Донбасі у 2014 році. У полку спростували інформацію та зажадали вибачень за наклеп.

У вересні 2021 року Нацкорпус виграв судовий позов проти Іллі Киви щодо поширення недостовірної інформації. Депутат поширював повідомлення про те, що СБУ нібито здійснила масові обшуки в Нацкорпусі та "Азові" й знайшла зброю та наркотики.

Суд визнав оприлюднену інформацію такою, що "завдає шкоди діловій репутації партії". Нардеп і проросійський сайт "Страна", який поширював відповідні новини, спростувати інформацію.

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