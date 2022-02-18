Видеообращение одиозный депутат выложил в своем телеграмм-канале 17 февраля вечером. Он также добавил записи с камер видеонаблюдения, которые якобы указывают на преступление.
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Заявление Кивы
Скандальный Илья Кива, известный пророссийскими настроениями, сообщил о похищении руководителя харьковской организации "Патриоты – За жизнь" Игоря Мартыненко. По его предположению, мужчину уже убили.
Нардеп сделал заявление не для того, чтобы правоохранители начали расследование, а чтобы "обратиться ко всем". Илья Кива призвал подписчиков "быть осторожными".
Есть предположение, что это сделали представители "Азова",
– резюмировал Кива.
Интересно, что скандальное заявление народный депутат из пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" сделал из Испании. Он уехал за границу на фоне сообщений об угрозе нового нападения России и отметил, что не будет возвращаться, чтобы не воевать.
Илья Кива рассказал подписчикам, что не верит в предостережение президента Владимира Зеленского о российской угрозе. Нардеп добавил, что уже воевал в 2014 году и получил две контузии.
Скандальное заявление одиозного Ильи Кивы о похищении Мартыненко: смотрите видео
Конфликт с "Азовом" и Нацкорпусом
Ранее у Ильи Кивы неоднократно были публичные конфликты с представителями "Азова" и других националистических организаций. В частности в августе 2020 года стало известно об обстреле автобуса на трассе Киев – Харьков, в котором передвигались члены организации "Патриоты – За життя".
Неизвестные избили пассажиров, а затем попытались сжечь автобус. Первым об инциденте сообщил нардеп от ОПЗЖ Илья Кива, который обвинил во всем "Нацкорпус". Последние возразили и назвали пророссийского политика "психопатом".
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В другой раз Кива обратился к генпрокурору с заявлением о якобы хищении "Азовом" оросительных систем на Донбассе в 2014 году. В полку опровергли информацию и потребовали извинений за клевету.
В сентябре 2021 года Нацкорпус выиграл судебный иск против Ильи Кивы по распространению недостоверной информации. Депутат распространял сообщения о том, что СБУ якобы осуществила массовые обыски в Нацкорпусе и "Азове" и нашла оружие и наркотики.
Суд признал обнародованную информацию такой, что "наносит ущерб деловой репутации партии". Нардепа и ресурс "Страна", который распространял соответствующие новости, опровергнуть информацию.
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