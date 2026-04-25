У передмісті Харкова пролунала серія вибухів

Росіяни ввечері 25 квітня запустили низку ударних безпілотників по території України. Внаслідок цього, зокрема, вибухи пролунали біля Харкова.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Зауважимо, що на момент вибухів у регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Яка причина вибухів у Харкові?

Повітряну тривогу для обласного центру оголосили близько 21:18. Орієнтовно о 20:58 у Повітряних силах ЗСУ попереджали про фіксацію щонайменше групи ударних безпілотників у просторі Харківської області.

Дрони рухалися західним напрямком зі східної частини регіону. Незадовго після цього, орієнтовно о 21:36 з'явилася перша інформація про те, що у місті було гучно. Відомо, що вибухи пролунали щонайменше кілька разів.

Серія вибухів пролунала у передмісті Харкова,

– ідеться у повідомленні.

Станом на момент публікації жодної додаткової інформації, наприклад, стосовно можливих наслідків атаки, руйнувань або постраждалих, не публікували. Вочевидь місцева влада оприлюднить подробиці згодом.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

До речі, начальник управління комунікацій Повітряних Сил Юрій Ігнат попереджав, що російські дрони-камікадзе типу "Шахед" можуть керуватися в режимі реального часу. Україна вже неодноразово фіксувала такі випадки.

