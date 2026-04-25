Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Що відомо про вибухи в Чернігові?

Вибух у Чернігові пролунав близько 14:30. Відомо, що в регіоні триває повітряна тривога.

Згодом, о 14:38 у Чернігові пролунав повторний вибух. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, над містом літають ворожі дрони.

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що вибухи, який було чутно в місті – результат роботи ППО. Відомо, що через падіння уламків БпЛА виникла пожежа в лісосмузі.