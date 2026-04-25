Окупанти цілилися по мирних населених пунктах та домівках людей. Про це повідомив голова Київської ОДА Микола Калашник.

Які наслідки атаки на Київщині?

За словами Калашника, внаслідок російської атаки на Київщині обійшлося без постраждалих серед мирного населення.

У Білоцерківському районі пошкоджено:

об'єкти критичної інфраструктури;

склади;

виробничі приміщення.

Також окупанти пошкодили приміщення та спецтехніку аварійно-рятувального загону ДСНС. На місце вже прибули відповідні служби, триває ліквідація наслідків.

Ми добре розуміємо, що ворог не припиняє своїх спроб залишити наших людей без світла, води та базових умов для життя. Саме тому сьогодні як ніколи важливо посилювати стійкість наших громад, зміцнювати енергетичну незалежність і бути готовими до будь-яких викликів,

– наголосив Калашник.

