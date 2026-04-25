Оккупанты целились по мирным населенным пунктам и домам людей. Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Николай Калашник.
Смотрите также Массированная атака по Днепру: сколько ракет и дронов летело по городу
Какие последствия атаки на Киевщине?
По словам Калашника, в результате российской атаки на Киевщине обошлось без пострадавших среди мирного населения.
В Белоцерковском районе повреждены:
- объекты критической инфраструктуры;
- склады;
- производственные помещения.
Также оккупанты повредили помещения и спецтехнику аварийно-спасательного отряда ГСЧС. На место уже прибыли соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий.
Мы хорошо понимаем, что враг не прекращает своих попыток оставить наших людей без света, воды и базовых условий для жизни. Именно поэтому сегодня как никогда важно усиливать устойчивость наших общин, укреплять энергетическую независимость и быть готовыми к любым вызовам,
– подчеркнул Калашник.
Что еще известно об атаке России в ночь на 25 апреля?
Российские дроны снова атаковали Днепр. Журналистка Алиса Антонюк зафиксировала удар БПЛА и первые моменты эвакуации из магазина, где она находилась.
Российские военные нанесли массированный удар по Украине в ночь на 25 апреля. Президент Владимир Зеленский заявил, что атаки были направлены на портовую, железнодорожную и гражданскую инфраструктуру.
Россияне обстреляли учебное заведение в Запорожье, повредив фасад и окна. В регионе поврежден жилой дом.