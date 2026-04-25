Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. Заметим, что на момент взрывов в регионе была объявлена воздушная тревога.
Смотрите также Россияне снова запустили "Шахеды", раздаются первые взрывы: для каких регионов угроза атаки
Какова причина взрывов в Харькове?
Воздушную тревогу для областного центра объявили около 21:18. Ориентировочно в 20:58 в Воздушных силах ВСУ предупреждали о фиксации по меньшей мере группы ударных беспилотников в пространстве Харьковской области.
Дроны двигались в западном направлении из восточной части региона. Вскоре после этого, ориентировочно в 21:36 появилась первая информация о том, что в городе было громко. Известно, что взрывы прозвучали по меньшей мере несколько раз.
Серия взрывов прогремела в пригороде Харькова,
– говорится в сообщении.
По состоянию на момент публикации никакой дополнительной информации, например, относительно возможных последствий атаки, разрушений или пострадавших, не публиковали. Очевидно местные власти обнародуют подробности позже.
Кстати, начальник управления коммуникаций Воздушных Сил Юрий Игнат предупреждал, что российские дроны-камикадзе типа "Шахед" могут управляться в режиме реального времени. Украина уже неоднократно фиксировала такие случаи.
Какие регионы были ранее под ударом?
- Незадолго до этого под ударом оказалось предприятие в Днепре. Всего пострадало 10 человек, по меньшей мере 8 человек госпитализировали в больницу. Известно, что среди раненых оказались два мальчика 11 и 14 лет.
- В середине дня также было громко в Чернигове. В результате падения обломков сбитых беспилотников вспыхнул пожар в лесополосе. По данным местных властей, жертв или пострадавших среди гражданского населения не было.
- Прошлой ночью россияне нанесли комбинированный удар по Киевской области. Из-за этого в регионе повреждены склады, объекты критической инфраструктуры, производственные помещения. Информации о пострадавших нет.
- Также тогда под атакой оказалась Одесская область. Власти писали о разрушениях жилой застройки и припортовой территории. На местах вспыхнули пожары, но возгорание удалось ликвидировать, есть 2 пострадавших.