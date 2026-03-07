Укр Рус
Харків Обстріли Харкова Під час удару по Харкову росіяни вбили двох дітей з матерями, – мер
7 березня, 09:32
Оновлено - 09:56, 7 березня

Під час удару по Харкову росіяни вбили двох дітей з матерями, – мер

Сергій Попович
Основні тези
  • Внаслідок обстрілу Харкова загинуло 6 людей, включаючи двох матерів з дітьми.
  • Пошуково-рятувальні роботи на місці тривають, оскільки руйнування значні.

Вночі 7 березня Росія обстрілювала Харків. На жаль, відомо про загиблих, зокрема мами зі своїми дітьми.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Що відомо про загиблих у Харкові внаслідок атак?

В ніч на 7 березня Росія обстрілювала Харків ракетами і дронами. Мер міста Ігор Терехов писав, що ворожа балістична ракета влучила у житловий будинок у Київському районі. Руйнування – значні. Зруйновано цілий під'їзд – 20 квартир. загалом під обстрівлів постраждали 17 будинків

Пізніше стало відомо, що загинуло 6 людей. Серед них вчителька початкових класів ліцею №6, а також її син-другокласник.

Також разом зі своєю мамою загинула восьмикласниця 16-го ліцею.

Також відомо про 10 постраждалих.

Пошуково-рятувальні роботи на місці удару тривають.

Наслідки обстрілу Харкова

Перші хвилини після удару по Харкову

Що відомо про наслідки масованої атаки в інших регіонах?

  • Вночі 7 березня Росії атакувала Черкаську область. Внаслідок падіння дрона у Шполянській громаді зруйновано житловий будинок, постраждали жінка з дітьми. Сили ППО збили 14 ударних безпілотників над областю.

  • У Києві зафіксовані падіння уламків дронів і ракет у 3 районах міста. На жаль, є постраждалі, зокрема такі, які потребували госпіталізації.

  • Вночі Росія атакувала 4 залізничні підстанції у Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій областях, а також кілька залізничних мостів. Також ворог обстріляв портову інфраструктуру Одещини, там виникла пожежа.