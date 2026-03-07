Під час удару по Харкову росіяни вбили двох дітей з матерями, – мер
- Внаслідок обстрілу Харкова загинуло 6 людей, включаючи двох матерів з дітьми.
- Пошуково-рятувальні роботи на місці тривають, оскільки руйнування значні.
Вночі 7 березня Росія обстрілювала Харків. На жаль, відомо про загиблих, зокрема мами зі своїми дітьми.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Дивіться також Україну атакували 480 дронів і 29 ракет, із яких майже половина – балістика, – Зеленський
Що відомо про загиблих у Харкові внаслідок атак?
В ніч на 7 березня Росія обстрілювала Харків ракетами і дронами. Мер міста Ігор Терехов писав, що ворожа балістична ракета влучила у житловий будинок у Київському районі. Руйнування – значні. Зруйновано цілий під'їзд – 20 квартир. загалом під обстрівлів постраждали 17 будинків
Пізніше стало відомо, що загинуло 6 людей. Серед них вчителька початкових класів ліцею №6, а також її син-другокласник.
Також разом зі своєю мамою загинула восьмикласниця 16-го ліцею.
Також відомо про 10 постраждалих.
Пошуково-рятувальні роботи на місці удару тривають.
Наслідки обстрілу Харкова
Перші хвилини після удару по Харкову
Що відомо про наслідки масованої атаки в інших регіонах?
Вночі 7 березня Росії атакувала Черкаську область. Внаслідок падіння дрона у Шполянській громаді зруйновано житловий будинок, постраждали жінка з дітьми. Сили ППО збили 14 ударних безпілотників над областю.
У Києві зафіксовані падіння уламків дронів і ракет у 3 районах міста. На жаль, є постраждалі, зокрема такі, які потребували госпіталізації.
Вночі Росія атакувала 4 залізничні підстанції у Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій областях, а також кілька залізничних мостів. Також ворог обстріляв портову інфраструктуру Одещини, там виникла пожежа.