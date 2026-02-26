По Харкову вгатили балістикою та БпЛА: пошкоджені будинки, електромережі й газопровід

Масованої повітряної атаки зазнав уночі 26 лютого Харків. Ворог застосував для ударів балістичні ракети та групи безпілотників.

Про наслідки ворожих дій інформує міський голова Ігор Терехов. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки "Шахеди" атакують Україну, у Києві тривога: куди летять ворожі БпЛА

Що відомо про атаку на Харків 26 лютого та її наслідки?

У Харкові вночі 26 лютого пролунали кілька вибухів, місто опинилося під атакою БпЛА та балістичних ракет.

Унаслідок комбінованої атаки з повітря у Шевченківському та Київському районах є руйнування.

Міська влада пише, що було влучання двох балістичних ракет та групи БпЛА, які пошкодили багатоквартирні житлові будинки, приватний сектор, обірвали дроти контактних мереж, перебили газопровід.

На жаль, є інформація про пряме влучання по житловій багатоповерхівці у Шевченківському районі. ОВА пише, що пошкоджено стіну та припарковані автомобілі.

У Слобідському районі на місці ворожого удару пожежа. Приватний будинок повністю зруйновано, під завалами можуть бути люди.

У Салтівському районі зруйновано приватний житловий будинок, на місці пожежа та завали.

Щодо постраждалих: загалом у місті та в селі Рай-Оленівка 14 людей звернулися по допомогу до лікарів. Серед них 7-річний хлопчик.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

Де ще лунали вибухи цієї ночі?